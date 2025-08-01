Осень на пороге: 10 модных трендов, о которых нужно знать уже сейчас

Менее чем через месяц летняя пора сменится осенней прохладой, дождями, оранжевыми пейзажами и пасмурными вечерами. Переход из одного сезона во второй всегда знаменуется обновлением трендов, о которых стоит задуматься заблаговременно, чтобы сэкономить время и деньги осенью.

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Опытные модницы за несколько месяцев изучают новые коллекции известных брендов и образы интернет-стилистов, чтобы понимать будущие тенденции. О стильных решениях, которые можно будет увидеть совсем скоро, рассказали редакторы портала Who What Wear.

Мягкие сумки

Популярность жестких аксессуаров и прямоугольных форм понемногу спадает, уступая место более удобным и универсальным моделям сумок. Замша, мягкая кожа и трикотаж будут доминировать в трендах осени-зимы 2025 года, считают эксперты.

Мех

Уже несколько лет подряд мода тяготеет к ретро-стилю и трендам 2000-х. Это время, когда каждая женщина мечтала о меховой безрукавке, шубе, дубленке или просто пальто с пушистыми вставками. Сейчас бренды предлагают разнообразные варианты, чтобы добавить искусственный мех в свои изделия: от обуви до домашней одежды.

Юбка до колен

Мы уже пережили ренессанс мини-юбок и макси-платьев, а осень 2025 года запомнится грандиозным возвращением в моду длины миди. Юбки-карандаши или сдержанные платья в горошек в стиле 80-х отлично впишутся в этот тренд.

Шоколадный цвет

Эксперты считают, что цвет горького шоколада все еще имеет потенциал стать одним из самых популярных. Как и в прошлом году, костюмы, джинсы, пальто и другие элементы гардероба в мокко-оттенке станут отличной альтернативой классическому черному цвету.

Высокие сапоги

Широкая обувь, закрывающая икры до колен от холода, станет незаменимым помощником в дождливые и холодные осенние дни. Предпочтение следует отдать моделям, которые расширяются доверху или даже закатываются наружу. Она придадут движениям свободы, а образу – совершенства.

Широкие плечи

Пиджаки, пальто, жакеты, куртки или другая верхняя одежда, которая имеет вставки в плечах, безусловно, станет одной из самых популярных тенденций следующих лет. Такой силуэт придаст уверенности и поможет визуально сузить зону талии, чтобы фигура выглядела более стройной.

Готический стиль

Если говорить об отдельном стиле, который будет преобладать осенью, бренды сошлись на возрождении готики. Мрачное течение прекрасно передает настроение, которое предшествует похолоданию и замиранию природы, Хэллоуину и осенней хандре. Так что вещи, которые сочетают в себе темные цвета, кружево, велюр, сетку, кожу и цепи, должны быть в каждом гардеробе.

Макси-пальто

Если в прошлом году мода склонялась к приталенным силуэтам, укороченным курткам и практичной длине, то в этом году нас ждет ажиотаж длинных пальто. Оверсайз или прямой крой – не имеет значения, когда верхняя одежда струится до пят.

Ремень

Одним из самых востребованных аксессуаров года останется ремень. Его можно стилизовать с рубашками, платьями, юбками и жилетками, чтобы не останавливаться на классическом варианте с джинсами. Широкие, украшенные стразами и необычными пряжками ремни только подчеркнут вашу индивидуальность.

Анималистический принт

Для любительниц леопардового, зебрового, коровьего, змеиного и других принтов есть хорошая новость. Мода 2025 года дала "зеленый свет" на комбинирование пестрых тканей с базовыми элементами гардероба, поэтому можно смело носить пятнистые костюмы, обувь с чешуей и другие "звериные" тренды.

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