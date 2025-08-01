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Осень на пороге: 10 модных трендов, о которых нужно знать уже сейчас

Катерина Малай
Lady Oboz
4 минуты
1,3 т.
Осень на пороге: 10 модных трендов, о которых нужно знать уже сейчас

Менее чем через месяц летняя пора сменится осенней прохладой, дождями, оранжевыми пейзажами и пасмурными вечерами. Переход из одного сезона во второй всегда знаменуется обновлением трендов, о которых стоит задуматься заблаговременно, чтобы сэкономить время и деньги осенью.

Видео дня

Опытные модницы за несколько месяцев изучают новые коллекции известных брендов и образы интернет-стилистов, чтобы понимать будущие тенденции. О стильных решениях, которые можно будет увидеть совсем скоро, рассказали редакторы портала Who What Wear.

Мягкие сумки

Популярность жестких аксессуаров и прямоугольных форм понемногу спадает, уступая место более удобным и универсальным моделям сумок. Замша, мягкая кожа и трикотаж будут доминировать в трендах осени-зимы 2025 года, считают эксперты.

Осень на пороге: 10 модных трендов, о которых нужно знать уже сейчас

Мех

Уже несколько лет подряд мода тяготеет к ретро-стилю и трендам 2000-х. Это время, когда каждая женщина мечтала о меховой безрукавке, шубе, дубленке или просто пальто с пушистыми вставками. Сейчас бренды предлагают разнообразные варианты, чтобы добавить искусственный мех в свои изделия: от обуви до домашней одежды.

Осень на пороге: 10 модных трендов, о которых нужно знать уже сейчас

Юбка до колен

Мы уже пережили ренессанс мини-юбок и макси-платьев, а осень 2025 года запомнится грандиозным возвращением в моду длины миди. Юбки-карандаши или сдержанные платья в горошек в стиле 80-х отлично впишутся в этот тренд.

Осень на пороге: 10 модных трендов, о которых нужно знать уже сейчас

Шоколадный цвет

Эксперты считают, что цвет горького шоколада все еще имеет потенциал стать одним из самых популярных. Как и в прошлом году, костюмы, джинсы, пальто и другие элементы гардероба в мокко-оттенке станут отличной альтернативой классическому черному цвету.

Осень на пороге: 10 модных трендов, о которых нужно знать уже сейчас

Высокие сапоги

Широкая обувь, закрывающая икры до колен от холода, станет незаменимым помощником в дождливые и холодные осенние дни. Предпочтение следует отдать моделям, которые расширяются доверху или даже закатываются наружу. Она придадут движениям свободы, а образу – совершенства.

Осень на пороге: 10 модных трендов, о которых нужно знать уже сейчас

Широкие плечи

Пиджаки, пальто, жакеты, куртки или другая верхняя одежда, которая имеет вставки в плечах, безусловно, станет одной из самых популярных тенденций следующих лет. Такой силуэт придаст уверенности и поможет визуально сузить зону талии, чтобы фигура выглядела более стройной.

Осень на пороге: 10 модных трендов, о которых нужно знать уже сейчас

Готический стиль

Если говорить об отдельном стиле, который будет преобладать осенью, бренды сошлись на возрождении готики. Мрачное течение прекрасно передает настроение, которое предшествует похолоданию и замиранию природы, Хэллоуину и осенней хандре. Так что вещи, которые сочетают в себе темные цвета, кружево, велюр, сетку, кожу и цепи, должны быть в каждом гардеробе.

Осень на пороге: 10 модных трендов, о которых нужно знать уже сейчас

Макси-пальто

Если в прошлом году мода склонялась к приталенным силуэтам, укороченным курткам и практичной длине, то в этом году нас ждет ажиотаж длинных пальто. Оверсайз или прямой крой – не имеет значения, когда верхняя одежда струится до пят.

Осень на пороге: 10 модных трендов, о которых нужно знать уже сейчас

Ремень

Одним из самых востребованных аксессуаров года останется ремень. Его можно стилизовать с рубашками, платьями, юбками и жилетками, чтобы не останавливаться на классическом варианте с джинсами. Широкие, украшенные стразами и необычными пряжками ремни только подчеркнут вашу индивидуальность.

Осень на пороге: 10 модных трендов, о которых нужно знать уже сейчас

Анималистический принт

Для любительниц леопардового, зебрового, коровьего, змеиного и других принтов есть хорошая новость. Мода 2025 года дала "зеленый свет" на комбинирование пестрых тканей с базовыми элементами гардероба, поэтому можно смело носить пятнистые костюмы, обувь с чешуей и другие "звериные" тренды.

Осень на пороге: 10 модных трендов, о которых нужно знать уже сейчас

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