Осень на ногтях: 5 актуальных цветов маникюра

Осенний сезон 2026 года предлагает перенести природные краски этого времени года на ногти. В тренде оказались глубокие и теплые оттенки, которые хорошо сочетаются как с повседневной одеждой, так и с более элегантными образами.

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Стилисты из myself.de отметили, что среди актуальных цветов можно найти как сдержанную классику, так и более выразительные варианты для тех, кто любит привлекать внимание. Узнайте, какие пять оттенков лака стоит выбрать для модного осеннего маникюра.

Бордовый

Глубокий бордовый оттенок остается одним из самых удачных вариантов для осеннего маникюра. Его насыщенный цвет ассоциируется с прохладными прогулками, теплым трикотажем и уютной атмосферой сезона.

Бордовый цвет универсален и уместен как на коротких, так и на длинных ногтях. Для традиционного образа можно выбрать глянцевое покрытие, а матовый финиш поможет сделать маникюр более сдержанным и современным.

Коричневый

Тёплый коричневый с коричными нотками прекрасно передаёт осеннее настроение. Это естественный, землистый цвет, который выглядит спокойно, но в то же время придает образу ухоженность.

Его преимущество – в легком сочетании с другими цветами. Такой маникюр будет гармонично смотреться с бежевым, кремовым, зеленым, бордовым и другими типичными осенними оттенками в одежде.

Елово-зеленый

Насыщенный зеленый цвет, близкий к оттенку пихтовой хвои, станет интересной альтернативой традиционной осенней палитре. Он напоминает о вечнозеленых деревьях и создает на ногтях глубокий, немного загадочный акцент.

Елово-зеленый особенно хорошо подойдет тем, кто не боится темных и выразительных цветов. Его можно использовать для однотонного покрытия или сочетать с нейтральными оттенками в дизайне.

Ржаво-красный

Ржаво-красный сочетает в себе красные и коричневые нотки, поэтому выглядит теплее и мягче классического бордового. Он напоминает оттенки сухой листвы и осенней земли, благодаря чему естественно вписывается в сезонную палитру.

Этот цвет станет хорошим выбором для тех, кому хочется насыщенного маникюра, но без чрезмерной яркости. Он выглядит уютно и хорошо сочетается с повседневными осенними образами.

Тыквенно-оранжевый

Насыщенный тёмный оранжевый – еще один цвет, который особенно органично смотрится осенью. В отличие от светлых желто-оранжевых оттенков, характерных для летнего сезона, этот оттенок выглядит глубоко и тепло.

Тыквенно-оранжевый цвет ассоциируется с одноименным овощем, осенней листвой и сезонными красками природы. Он подойдет тем, кто хочет добавить маникюру яркости, но при этом остаться в рамках актуальной осенней палитры.

Как сделать маникюр более стойким

Независимо от выбранного цвета, перед нанесением лака важно правильно подготовить ногтевую пластину. Базовое покрытие поможет защитить ногти и создать более ровную основу для цвета.

Завершать маникюр стоит топовым покрытием. Оно помогает защитить лак от повреждений и дольше сохранить аккуратный вид ногтей.

OBOZ.UA ранее писал о тренде на бархатные ногти.

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