Выглядят просто великолепно: как сделать модные бархатные ногти

Бархат уже много лет остается одним из самых эффектных материалов в моде. А теперь его характерное мягкое сияние перекочевало и в маникюр. Velvet Nails, или бархатные ногти, – один из самых заметных трендов сезона, который особенно хорошо подходит к осенним и зимним образам.

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Эффект создается с помощью специального магнитного лака: мелкие блестящие частицы меняют положение под действием магнита и отражают свет так, что поверхность ногтя напоминает переливы мягкой ткани. Подробности рассказало издание Myself.

Что такое Velvet Nails

Главная особенность бархатного маникюра – глубокое переливание, которое меняется в зависимости от освещения и угла, под которым смотришь на ногти. Благодаря этому покрытие кажется объемным и напоминает бархат, по которому только что провели рукой.

По принципу выполнения Velvet Nails близки к популярному маникюру "кошачий глаз". В обоих случаях используется лак с магнитными частицами, однако для бархатного эффекта их обычно распределяют так, чтобы получить мягкое равномерное сияние, а не чёткую световую полосу.

Как сделать бархатные ногти дома

Для такого маникюра понадобятся база, магнитный лак, специальный магнит и финишное покрытие.

Подготовьте ногти и нанесите базовое покрытие. Покройте ноготь магнитным лаком выбранного оттенка. Пока покрытие не застыло, поднесите магнит как можно ближе к ногтю, не касаясь его. Перемещая магнит вдоль разных сторон ногтевой пластины, можно менять расположение блестящих частиц и создавать нужный эффект. Если используется магнитный гель-лак, после получения желаемого рисунка его нужно полимеризовать в UV/LED-лампе. Обычному лаку достаточно дать высохнуть. Завершите маникюр топовым покрытием.

Важно работать с каждым ногтем по отдельности, ведь магнит нужно использовать до того, как лак начнет застывать.

Какие цвета выбрать

Бархатный эффект можно создать практически на любом оттенке, однако особенно выразительным он становится на тёмных и насыщенных цветах. Черный, бордовый, винный, темно-синий, изумрудный или шоколадный делают мерцание более глубоким и заметным.

Тем, кто предпочитает более нежный маникюр, стоит обратить внимание на бежевые, молочные, розовые, светло-зеленые или жемчужные оттенки. Они создают более деликатное сияние и подходят не только для холодного сезона.

Необязательно также покрывать магнитным лаком весь ноготь. Velvet Nails можно сочетать с французским маникюром, оставив мерцание только на кончиках, или сделать плавный переход от насыщенного сияния к почти прозрачному покрытию. Так классический бархатный эффект становится более легким и сдержанным.

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