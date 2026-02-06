Омолаживающие стрижки для женщин за 50: что рекомендуют эксперты

Хотя длинные волосы больше не табу для женщин зрелого возраста, все же немало дам, кому уже исполнилось 50, отдают предпочтение более коротким стрижкам. Они подчеркивают черты лица, добавляют динамики и имеют непринужденный и современный вид.

Видео дня

Конечно, предпочитают такие прически и звезды. Издание Hola! решило рассказать о четырех самых удачных звездных образах. Стрижки этих актрис убедительно доказывают, что правильно подстриженная шевелюра приобретает визуальную густоту и делает весь образ моложе.

Carré Bouclé: фирменный стиль Наоми Уоттс

Элегантный, комфортный и легкий в укладке, Carré Bouclé – это разновидность мягкого и волнистого боба, который добавляет волосам объема и подвижности. Он идеально подходит как для повседневной жизни, так и для торжественных событий. Прямой вариант этой стрижки идеально удлиняет овальное лицо (если делать ее длиннее) или балансирует удлиненные лица (если стричь короче). Волнистую же версию описывают как ультраженственную прическу, которая имеет множество вариаций и проста в уходе. Однако ваш парикмахер должен определить ваш естественный тип волны еще до того, как возьмется за ножницы.

Боб в стиле Холли Берри

Вневременной и элегантный, этот боб имеет укороченный затылок и слегка удлиненные передние пряди. Такая форма помогает визуально вытянуть шею и добавить объема даже тонким волосам. Стилисты отмечают, что это одна из самых эффективных стрижек для омоложения после 50 лет. Идеальная длина останавливается выше ключиц, а гармоничные слои создают движение. Завершать такую прическу стоит слегка неровными кончиками, если это позволяет тип волос.

Бикси Шэрон Стоун

Шикарный гибрид боба и пикси называется бикси, и это полная индивидуальности стрижка, которая станет настолько же универсальной, насколько и смелой. Она прекрасно сочетается с прямыми, волнистыми и даже вьющимися волосами. Идеальное "бикси" касается линии челюсти и имеет немного более длинные пряди спереди. Мягкие слои добавляют прическе легкости и объема, что особенно выигрышно смотрится на текстурированных волосах.

Шэг Миллы Йовович

Эта современная интерпретация стиля 70-х приносит с собой рок-н-ролльную энергию, естественное движение и молодежную текстуру. Такая стрижка идеально подходит для тонких волос и сочетается с удлиненными или деликатными чертами лица. Благодаря неравномерным слоям и "свободному" финишу, этот ретро-стиль выглядит чрезвычайно актуально. Шег идеально подходит для слегка волнистых волос, ведь создает объем без лишних усилий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цвета волос добавят лишнего возраста, если вам за 40.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.