Очки на голове, колготки с эффектом загара и еще 3 модные ошибки, которые выдают отсутствие вкуса

Мода – это не только творческие эксперименты, помогающие самовыразиться, но и искусство, которое требует внимательности к деталям! Итак, составляя образы, не забывайте о том, что все в них должно быть гармонично: цветовая палитра, крой, фактура и аксессуары.

Предлагаем в материале OBOZ.UA ознакомиться с пятью модными промахами, которых следует избегать. Знайте своих врагов в лицо.

1. Очки на голове

Этот аксессуар предназначен для защиты глаз от механических повреждений, от вредного воздействия любого излучения или для коррекции зрения. Никак не для того, чтобы украшать волосы: такая привычка выглядит старомодно и вредит очкам (оправа постепенно деформируется, а на линзах образуются микропотертости). Если хотите чем-нибудь дополнить прическу, то присмотритесь к обручам, крабикам или заколкам. А вот очки храните в чехле с твердым каркасом.

2. Колготки а-ля загорелые ножки

Если у вас есть такое нижнее белье – выбросьте его. Во-первых, оно визуально делает ноги объемнее, а во-вторых, выглядит "дешево" и неестественно (особенно если цвет очень отличается от тона кожи). Лучше выбирайте матовые колготки натурального оттенка, которые впишутся в любой лук.

3. Слишком большая/маленькая одежда

Вещи с чересчур длинными рукавами, с плечами не на месте или на несколько размеров больше вашего выглядят неопрятно и делают образы мешковатыми. Исключение – oversize-модели (они задуманы так, что даже при свободном крое держат нужную форму). Слишком маленькие вещи – не лучшее решение. Они формируют некрасивые складки, сковывают движения и нарушают оптимальный пододеждный микроклимат.

4. Босоножки поверх колготок

Это – несовместимые элементы гардероба. Даже если вы попробуете поиграть с яркими цветовыми контрастами. Планируете носить босоножки? Обувайте их только на босу ногу! Колготки же носите с туфлями-лодочками, Мэри Джейн, грубыми дерби и т.д.

5. Одежда с имитацией нижнего белья

В 2022 году стремительно стали популярными модели джинсов, брюк, шорт и юбок с имитацией выглядящего нижнего белья. Такой прием уместен во время фотосессий или дефиле на подиуме, но никак не для прогулок на улице, свиданий или деловых встреч. Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы из-за одежды не было видно лямки бюстгальтера. Так вам удастся избежать модных конфузов.

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