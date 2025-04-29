Обувь, которая была на вершине моды, стала антитрендом: какого принта следует избегать

Животные принты – тред, который никогда не выходит из моды, меняются только некоторые нюансы. Вещи с узором леопарда, зебры, питона, жирафа остаются неотъемлемой частью стильного гардероба с 1940-х, когда Christian Dior представил леопардовый принт в своей коллекции. В 2024 году этот узор пережил очередной бум.

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Отдельным большим направлением в моде стала леопардовая обувь. Однако, как пишет издание Who What Wear, в последнее время этот узор стал стремительно уступать другому анималистическому мотиву. И особенно это заметно именно в обуви. Модные инсайдеры переключили свое внимание на вещи, имитирующие змеиную кожу.

Во многом ее популярность связана с влиянием недавних показов осень/зима 2025. Такие дизайнеры, как Khaite, продемонстрировали разные стили обуви – от лодочек до ботинок – словно изготовленные из змеиной кожи. Таким образом они добавили особую изюминку популярной сейчас минималистической одежде.

Другие, включая Tod's и Miu Miu, объединили этот характерный и активный узор с другими смелыми принтами. Самые стильные знаменитости Голливуда также начали подхватывать тренд, щеголяя в обуви из змеиной кожи в таких столицах моды, как Лондон, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Конечно, подобные пары сразу начали заполнять полки модных магазинов.

Туфли со змеиным принтом привлекают внимание благодаря причудливому узору и интересной текстуре. Такая пара обязательно становится акцентом модного образа, преподносит его на новый уровень.

В этом сезоне имитацию змеиной кожи можно увидеть на ботильонах, сапогах, балетках, туфлях-лодочках и даже на кроссовках. Поэтому обязательно обратите внимание на этот принт, если хотите пополнить обувной гардероб чем-нибудь ярким и стильным.

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