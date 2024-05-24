Обратный балаяж. Что это за техника окрашивания волос и почему ее лучше отложить на холодное время года
Обратный балаяж может стать лучшим выбором для прически, если вы предпочитаете цвет волос, не требующий дополнительного ухода. Эта техника представляет собой свободный стиль нанесения краски на волосы, в результате они выглядят естественно и легче отрастают, чем после традиционного мелирования с помощью фольги.
Однако в то время как традиционный балаяж сосредотачивается на обеспечении эффекта освещения, обратный балаяж – это более темные цвета, чтобы создать движение и объем благодаря более глубоким тонам. Этот стиль особенно популярен среди светлых блондинок, которые хотят перейти в мир брюнеток на зиму, чтобы получить более насыщенный и глубокий оттенок, потому что роскошные, пряные, декадентские тона как обратный балаяж являются фаворитами в холодные месяцы, рассказывает сайт Women.
"Обратный балаяж возвращает глубину у корней. Это снижает контраст между светлыми участками и основным цветом, а остальные светлые участки выделяет", – объясняет колористка Лорен Груммел. В центре внимания обратного балаяжа – объем, происходящий от насыщенных шоколадных тонов, а не более светлых цветов.
Чего ждать от обратного балаяжа
Преимущество обратного балаяжа заключается в том, что это тонкое, естественное отличие, которое вы выбираете со своим стилистом. "Идея состоит в том, чтобы смешать натуральный цвет клиента, чтобы создать расплавленный, градиентный вид от корней до кончиков", – говорит колорист Джанкарло Каролло. Некоторые стилисты могут подойти к этому, создав блики балаяж к середине и добавив теневые корни. Другие могут пойти путем освещения корней к оттенку, который немного темнее освещенных частей, но все же светлее натурального цвета волос.
По этой причине многие стилисты предлагают клиентам сначала обсудить, какой именно цвет вы хотите получить в результате. А лучше всего показать изображение, какой именно цвет вы хотите, чтобы темные тона не были слишком темными.
Лучшее, чего вы можете ожидать от обратного балаяжа, это то, насколько он прост в уходе. Процесс отращивания не вызывает стресса, так как ваши корни идеально смешиваются с темными тонами.
Обратный балаяж подходит для любых волос: и для прямых, и для вьющихся. Это прекрасный способ подобрать свой образ к более темным и коротким зимним месяцам, когда мы хотим расслабиться и иметь более богатую палитру.
Как ухаживать за обратным балаяжем
Один из самых больших плюсов этого типа окрашивания – легкий процесс отрастания. Естественное восстановление не представляет никаких проблем, поскольку во время окрашивания добавляются более темные тона, а не более светлые. Вероятно, вам не нужно будет подправлять цвет по крайней мере шесть-восемь недель, а может и подольше. А для ухода за волосами дома достаточно использовать шампунь и кондиционер.
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