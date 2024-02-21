Нужна простыня, скотч и таблетка от кашля. 31-летняя женщина повторила роскошный образ Тейлор Свифт и стала звездой сети

Англичанка Анжелика Хикс создала косплей на образ Тейлор Свифт для музыкальной премии Grammy 2024, который едва можно отличить от оригинала. Для достижения точной копии внешнего вида певицы ей понадобились подручные средства: лист картона, черный скотч, конфета от боли в горле и простыня.

Ее опубликованное в TikTok видео получило море положительных комментариев интернет-пользователей, которым этот образ пришелся по душе. 31-летняя Хикс не впервые повторяет модные решения звезд, из-за чего получила большую аудиторию в 507 тысяч подписчиков.

На церемонии Grammy Тейлор Свифт появилась в легком белом платье Schiaparelli с длинными перчатками и многослойным ожерельем. В свою очередь, Анжелика Хикс платье заменила белой простыней, создав каркас из листа бумаги, перчатки на черные чулки, а с ожерельем поэкспериментировала с конфетами, скотчем, мишурой и журнальными вырезками.

В то время как черные часы на шее певицы изготовили из более 300 каратов бриллиантов, Хикс собрала их из куска скотча и вырезки часов из первого попавшегося журнала. Результат получился поразительным. Красная помада и укладка волос на одну сторону завершила образ так, что они невероятно напоминают певицу.

Единственной вещью, которая не совпадала с образом Тейлор Свифт, стали босоножки. У певицы они выше и более округлены, а косплеер выбрала обувь пониже.

Видео быстро стало вирусным в TikTok – его просмотрело более 28 млн раз. Среди комментаторов были даже украинки. "О, я так на выпускной в 2008 собиралась", "Это гениально" – написали они.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тейлор Свифт побила рекорд, получив четвертую статуэтку музыкальной премии Grammy.

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