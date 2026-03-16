Новый оттенок блонда стал хитом весны: как выглядит выглядит. Фото

Каждую весну бьюти-индустрия приносит новые тренды, но некоторые из них становятся настоящими фаворитами сезонов. В 2026 году стилисты все чаще говорят о новом оттенке блонда, который уже покоряет салоны красоты по всему миру.

Видео дня

Речь идет о Milk Tea Hair – мягкий, кремовый цвет, вдохновленный оттенком чая с молоком. Эксперты рассказали, почему Milk Tea Hair называют одним из самых красивых и деликатных блондинов весны.

Что такое Milk Tea Hair

Milk Tea Hair – это нежный кремово-бежевый блонд, который находится где-то между светло-русым и классическим блондом.

Особенность этого тренда заключается в сочетании нескольких тонов. В цвете могут быть легкие золотистые оттенки, холодные пепельные ноты, нейтральные бежевые пигменты и даже едва заметные фиолетовые нюансы.

Milk Tea Hair не кажется слишком холодным, как платиновый блонд, и не имеет ярко выраженной теплоты медовых оттенков. Его главная черта – баланс между теплыми и холодными тонами, что создает гармоничный и мягкий эффект.

Кому подходит этот трендовый блонд

Одной из причин популярности Milk Tea Hair является его универсальность. Цвет легко адаптировать под разные типы внешности, меняя интенсивность светлых или теплых нот.

Лучше всего этот оттенок смотрится на волосах от темно-русого до светло-коричневого, ведь такие базовые цвета позволяют создать очень естественные переходы. Также он гармонично сочетается с нейтральными и оливковыми оттенками кожи.

Впрочем, опытный колорист может подобрать вариацию Milk Tea Hair практически для любого тона кожи. Для этого оттенок немного корректируют – добавляют больше теплоты или, наоборот, холодных пигментов.

Как ухаживать за таким блондом

Осветленные волосы нуждаются в большем увлажнении, и именно от их состояния зависит, насколько хорошо будет выглядеть цвет.

Полезно регулярно использовать питательные маски, средства для увлажнения и шампуни для окрашенных или осветленных волос. Также периодически стоит делать процедуры глоссинга, которые помогают сохранять блеск и свежесть оттенка.

Именно поэтому этот кремовый бежевый блонд считают одним из самых элегантных трендов весны 2026 года. Он сочетает современность, универсальность и естественную красоту.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.