Новая прическа вместо пластики! Названы оттенки волос, которые молодят на 20 лет. Фото

Новый цвет волос может кардинально изменить образ любой красавицы в лучшую сторону. Правильно подобранный оттенок прядей способен подчеркнуть молодость быстрее и эффектнее пластических процедур.

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Редакторы сайта Schwarzkopf рассказали о лучших цветах с омолаживающим эффектом. Впрочем, не стоит забывать и о подводных камнях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Блонд

Белокурый оттенок ассоциируется с молодостью гораздо больше, чем любой другой. В детстве и юности естественный цвет волос обычно светлее, чем в зрелом возрасте, поэтому лучше выбирать пшеничные оттенки краски.

Пепельный блонд, отвлекающий внимание от покраснения кожи и смягчающий черты лица, красиво смотрится только в молодости. В старости такие пряди будут казаться седыми.

Красный

Ярко-красный или цвет спелой вишни – красивый и молодежный вариант окрашивания, но с ним следует соблюдать осторожность. Красный пигмент может акцентировать внимание на покраснениях, так что женщинам с проблемной кожей следует быть к этому готовыми.

Черный

Красавицам с цветотипом "зима" – светлыми глазами и темными бровями – следует обратить внимание на черный оттенок, ведь он красиво подчеркнет аристократическое лицо. Впрочем, такие волосы будут иметь омолаживающий эффект до первых глубоких морщин, ведь потом сильно их подчеркнет.

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