Как научиться рисовать стрелки на глазах с нависшими веками: лайфхаки

Нависшее веко само по себе не является эстетической проблемой, кто бы там что ни говорил. Однако такая конструкция глаза может несколько усложнять нанесение макияжа, например рисование стрелок.

Повод ли это отказываться от такого приема? Профессиональные визажисты говорят, что ни в коем случае. OBOZ.UA собрал их советы, как правильно рисовать стрелки, если у вас нависшие веки.

Используйте правильные инструменты и продукты

Кремовый карандаш существенно упростит нанесение подводки, если у вас нависшие веки. Также полезен будет лайнер с тоненькой кистью. Первый позволит вам контролировать количество продукта, а второй – форму подводки.

Смотрите прямо вперед

Если у вас нависшее веко, вам необходимо рисовать стрелки с открытыми глазами и при этом смотреть прямо в зеркало. Это поможет вам четко определить, где находятся складки, и не нанести подводку слишком глубоко или размазать ее. Однако, как только вы сформируете хвостик, то сможете закрыть глаз и закончить линию во внутренней части века.

Меньше драмы

С нависшими веками наилучшим образом выглядят кокетливые короткие стрелки. Они зрительно подтянут эту зону и сделают взгляд более открытым. В то время как драматичные длинные стрелки придают мрачность и усталость образу. Чтобы сформировать правильный хвостик, нарисуйте линию карандашом, а затем придайте ей желаемую форму с помощью скошенной кисти для глаз.

Направьте стрелку вверх

Чтобы замаскировать, приподнять нависшие веки, сделайте угол наклона стрелок больше и направьте их вверх. Пусть они смотрят в сторону кончика брови. Идеальным углом будет что-то близкое к 45 градусам. Также эффективным будет нанести в этой зоне немного теней соответствующего оттенка. Растушуйте их, создав эффект легкой дымки. Это сделает зону век визуально более подтянутой.

Попробуйте верхний тайтлайнинг

Этот прием еще называют невидимой подводкой для глаз. Нанесите продукт на водную линию верхнего века. Это сделает форму глаза более выразительной, а ресницы зрительно более пушистыми.

Поэкспериментируйте с "летучими" стрелками

Не обязательно наносить стрелку на линию роста ресниц верхнего века. Ее можно нарисовать немного выше, да хоть в складке века. Или нарисовать традиционную стрелку, а затем от нее отвести еще одну, но уже в направлении внутреннего угла глаза и несколько выше, чтобы создать острый угол. Заполнять этот промежуток не обязательно.

Держите средства для смывания под рукой

Этот совет поможет всем, кто только учится рисовать стрелки. Равными они получаются не с первого раза, а подправлять их придется постоянно. Поэтому, рисуя стрелки, всегда держите под рукой ватные диски и средства для смывания косметики с глаз. Таким образом, вы сможете исправить любые ошибки и сделать линии ровными и острыми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как красить нависшие веки, чтобы сделать взгляд открытым.

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