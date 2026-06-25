Никогда так не делайте: летние привычки, которые портят волосы

Летом волосы особенно быстро теряют блеск, эластичность и здоровый вид. Основные причины – солнце, морская вода, хлор в бассейнах и ежедневная укладка.

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Часто люди сами усугубляют ситуацию привычками, которые кажутся безобидными: завязывают мокрые волосы, выходят на солнце без головного убора или прыгают в бассейн с сухими прядями. Эксперты рассказали, от каких летних привычек стоит отказаться.

Ошибка №1: завязывать мокрые волосы

Одна из самых распространенных ошибок – завязывать мокрые волосы сразу после душа или купания. Во влажном состоянии они гораздо более уязвимы, ведь структура волоса временно размягчается. Если туго стянуть пряди резинкой или собрать их в плотный пучок, это создает лишнюю нагрузку, из-за которой волосы могут ломаться, а кончики – сечься.

Лучше дать волосам немного подсохнуть естественным образом, а уже потом собрать их в свободную прическу.

Ошибка №2: ходить без головного убора на солнце

Еще одна вредная летняя привычка – ходить под палящим солнцем без шляпы, панамы или платка. Ультрафиолет влияет не только на кожу, но и на волосы. Из-за длительного пребывания на солнце внешний слой волоса пересушивается, пряди становятся более жесткими, тусклыми и ломкими. Особенно это заметно на кончиках, которые и без того чаще всего страдают от сухости.

Головной убор летом – это не только элемент образа, но и простой способ защитить волосы и кожу головы. Без такой защиты кожа может перегреваться, раздражаться или даже обгореть.

Ошибка №3: заходить в море или бассейн с сухими волосами

Не менее опасно заходить в море или бассейн с полностью сухими волосами. Сухие пряди быстро впитывают соленую воду или хлор, а эти вещества могут ещё сильнее пересушивать волосы, делая их жёсткими и ломкими. В некоторых случаях хлорированная вода также может повлиять на оттенок волос, особенно если они окрашены или осветлены.

Перед купанием лучше смочить волосы чистой водой. Тогда они впитают меньше соли или хлора. После моря или бассейна пряди также желательно промыть обычной водой, чтобы удалить остатки веществ, пересушивающих волосы.

Ошибка №4: ежедневно использовать средства для укладки и горячие приборы

Летом стоит более осторожно относиться и к ежедневной укладке. Спреи, плойки, утюжки для выпрямления и горячий фен могут казаться быстрым способом сделать красивую прическу, но в жару волосы и так испытывают дополнительный стресс. Если ежедневно добавлять к этому термическую укладку, пряди быстрее становятся сухими, непослушными и поврежденными.

Иногда лучшая летняя стратегия – оставить волосы в естественном виде. Если они пушатся или трудно укладываются, можно использовать легкие несмываемые средства, кремы против пушистости или уходовые продукты, которые поддерживают естественную текстуру без агрессивного воздействия.

Ошибка №5: постоянно носить волосы распущенными

Еще одна ошибка – постоянно носить волосы распущенными. Ветер, солнце, пот и постоянное трение об одежду делают пряди более уязвимыми. Волосы быстрее спутываются, кончики пересыхают, а при расчесывании их легче повредить.

Для повседневной летней жизни лучше время от времени выбирать свободный хвост, косу или легкую прическу. Главное – не затягивать волосы слишком сильно и не использовать жесткие аксессуары. Такой подход поможет уменьшить ломкость и сохранить пряди в более ухоженном виде даже в жаркую погоду.

OBOZ.UA ранее писал о прическах, которые стоит выбирать летом.

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