Какие прически подойдут для жары: топ 5 стильных вариантов
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Летняя жара часто создает дискомфорт, особенно когда волосы прилипают к шее и лицу. В такие дни даже простая прогулка может превратиться в испытание из-за перегрева.
Именно поэтому правильно подобранная прическа становится не только элементом стиля, но и способом охлаждения. Она помогает уменьшить потоотделение и ощущение тяжести. Ниже собраны экспертами myself.de пять вариантов причесок, которые сочетают удобство и модный вид.
1. Гладкий тугой хвост
Один из самых практичных вариантов в жару – плотно собранный хвост.
Волосы полностью убираются назад, что сразу открывает шею и лицо. Для более стойкого эффекта используют гель или лак, чтобы пригладить непослушные пряди.
Такой вариант особенно удобен в ситуациях, когда нет времени на сложные укладки. При желании вместо стайлинга можно применить питательную маску для волос, совместив уход и фиксацию.
2. Высокий пучок
Высокий пучок помогает максимально открыть шею и обеспечить ощущение прохлады.
Волосы собираются на макушке, что позволяет воздуху лучше циркулировать вокруг головы. Это одна из самых популярных летних причесок.
Она подходит как для городского стиля, так и для отдыха. Кроме того, пучок можно сделать как идеально гладким, так и немного небрежным – в зависимости от образа.
3. Заплетенные косы
Косы остаются классикой летнего сезона благодаря своей практичности.
Французские косы, "боксерские" варианты или коса-ободок хорошо фиксируют волосы и не дают им рассыпаться в течение дня.
Такие прически удобны для активного образа жизни, путешествий или работы. Они также защищают волосы от чрезмерного перегрева и запутывания.
4. Полусобранные волосы
Полусобранные прически – это компромисс между распущенными волосами и полным сбором.
Верхняя часть волос фиксируется, тогда как остальные остаются свободными. Это создает легкий и воздушный образ.
Такой вариант подходит для менее жарких дней или вечерних выходов. Он позволяет сохранить женственность прически, не жертвуя комфортом.
5. Летние аксессуары для волос
Аксессуары для волос – простой способ разнообразить любую прическу в жару.
Обручи, заколки или "крабики" помогают быстро собрать волосы без сложных укладок.
Помимо эстетической функции, они также обеспечивают практичность, удерживая волосы как можно дальше от лица и шеи. Это делает их универсальным решением для ежедневного использования летом.
OBOZ.UA писал об удачных прическах для тонких волос.
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