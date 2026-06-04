Какие прически подойдут для жары: топ 5 стильных вариантов

Летняя жара часто создает дискомфорт, особенно когда волосы прилипают к шее и лицу. В такие дни даже простая прогулка может превратиться в испытание из-за перегрева.

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Именно поэтому правильно подобранная прическа становится не только элементом стиля, но и способом охлаждения. Она помогает уменьшить потоотделение и ощущение тяжести. Ниже собраны экспертами myself.de пять вариантов причесок, которые сочетают удобство и модный вид.

1. Гладкий тугой хвост

Один из самых практичных вариантов в жару – плотно собранный хвост.

Волосы полностью убираются назад, что сразу открывает шею и лицо. Для более стойкого эффекта используют гель или лак, чтобы пригладить непослушные пряди.

Такой вариант особенно удобен в ситуациях, когда нет времени на сложные укладки. При желании вместо стайлинга можно применить питательную маску для волос, совместив уход и фиксацию.

2. Высокий пучок

Высокий пучок помогает максимально открыть шею и обеспечить ощущение прохлады.

Волосы собираются на макушке, что позволяет воздуху лучше циркулировать вокруг головы. Это одна из самых популярных летних причесок.

Она подходит как для городского стиля, так и для отдыха. Кроме того, пучок можно сделать как идеально гладким, так и немного небрежным – в зависимости от образа.

3. Заплетенные косы

Косы остаются классикой летнего сезона благодаря своей практичности.

Французские косы, "боксерские" варианты или коса-ободок хорошо фиксируют волосы и не дают им рассыпаться в течение дня.

Такие прически удобны для активного образа жизни, путешествий или работы. Они также защищают волосы от чрезмерного перегрева и запутывания.

4. Полусобранные волосы

Полусобранные прически – это компромисс между распущенными волосами и полным сбором.

Верхняя часть волос фиксируется, тогда как остальные остаются свободными. Это создает легкий и воздушный образ.

Такой вариант подходит для менее жарких дней или вечерних выходов. Он позволяет сохранить женственность прически, не жертвуя комфортом.

5. Летние аксессуары для волос

Аксессуары для волос – простой способ разнообразить любую прическу в жару.

Обручи, заколки или "крабики" помогают быстро собрать волосы без сложных укладок.

Помимо эстетической функции, они также обеспечивают практичность, удерживая волосы как можно дальше от лица и шеи. Это делает их универсальным решением для ежедневного использования летом.

OBOZ.UA писал об удачных прическах для тонких волос.

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