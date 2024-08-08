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Никогда не выйдет из моды: Селена Гомес показала нежный маникюр, подходящий под все. Фото

Катерина Малай
Lady Oboz
1 минута
2,3 т.
Никогда не выйдет из моды: Селена Гомес показала нежный маникюр, подходящий под все. Фото

Микрофренч в свое время стал прорывом в мире нейл-арта, который завоевал сердца многих модниц. Этот тренд не просто актуален, он стал настоящей классикой, не выходящей из моды.

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И это неудивительно, ведь микрофренч сочетает элегантность классического французского маникюра и современную минималистичность. Звездный мастер Том Бачик показал в Instagram одну из вариаций вечноактуального дизайна на примере ноготков певицы и актрисы Селены Гомес.

Он воспроизвел совершенный минималистичный дизайн, сделав нюдовую базу на коротких ноготках. Концы модный эксперт закрасил темным лаком, однако не в классическом понимании френча.

Никогда не выйдет из моды: Селена Гомес показала нежный маникюр, подходящий под все. Фото

Том провел две тонкие линии так, чтобы по центру они образовали острую вершину. Этот дизайн тоже популярен уже много лет.

Никогда не выйдет из моды: Селена Гомес показала нежный маникюр, подходящий под все. Фото

Микрофренч подходит к любому образу: от повседневного до праздничного. Он добавляет нотки изысканности и ухоженности рукам, а также позволяет выбирать между самыми разными цветами. Даже кислотные оттенки в таком дизайне будут выглядеть элегантно.

Никогда не выйдет из моды: Селена Гомес показала нежный маникюр, подходящий под все. Фото

Микрофренч стал особенно актуален в 2023 году. Это изысканный и ухоженный вид ваших ногтей, который легко стилизовать с любым образом и для любого события.

Ранее OBOZ.UA писал о 10 дизайнах французского маникюра, которые бросают вызов классическому френчу. Августовские тренды отличаются креативностью и цветом.

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