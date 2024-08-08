Никогда не выйдет из моды: Селена Гомес показала нежный маникюр, подходящий под все. Фото

Микрофренч в свое время стал прорывом в мире нейл-арта, который завоевал сердца многих модниц. Этот тренд не просто актуален, он стал настоящей классикой, не выходящей из моды.

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И это неудивительно, ведь микрофренч сочетает элегантность классического французского маникюра и современную минималистичность. Звездный мастер Том Бачик показал в Instagram одну из вариаций вечноактуального дизайна на примере ноготков певицы и актрисы Селены Гомес.

Он воспроизвел совершенный минималистичный дизайн, сделав нюдовую базу на коротких ноготках. Концы модный эксперт закрасил темным лаком, однако не в классическом понимании френча.

Том провел две тонкие линии так, чтобы по центру они образовали острую вершину. Этот дизайн тоже популярен уже много лет.

Микрофренч подходит к любому образу: от повседневного до праздничного. Он добавляет нотки изысканности и ухоженности рукам, а также позволяет выбирать между самыми разными цветами. Даже кислотные оттенки в таком дизайне будут выглядеть элегантно.

Микрофренч стал особенно актуален в 2023 году. Это изысканный и ухоженный вид ваших ногтей, который легко стилизовать с любым образом и для любого события.

Ранее OBOZ.UA писал о 10 дизайнах французского маникюра, которые бросают вызов классическому френчу. Августовские тренды отличаются креативностью и цветом.

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