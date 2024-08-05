Идеально для конца лета. 10 идей французского маникюра, бросающих вызов классике

Классический французский маникюр стал самым популярным летним дизайном благодаря его универсальности. Однако каждый день появляются новые яркие тренды, заслуживающие внимания.

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Как пишет Byrdie, августовский мани отличается креативностью и цветом. Но не стоит забывать о френче, ведь существует немало способов придать ему оригинальности.

Синие капли

Цветовая комбинация, напоминающая лето. Ярко-оранжевая основа является идеальным фоном для нейл-арта, похожего на капли.

Мягкая лаванда

Красота французского маникюра заключается в том, что вы можете использовать любой цвет для создания дизайна. Этот лавандовый лак – отличный выбор.

Нежный голубой

Если вам нравятся пастельные оттенки, то вам понравится этот набор с нежным голубым лаком. Прозрачные гелевые узоры на французских ногтях придают современный оттенок классическому мани.

Розовые омбре-ногти

Этот омбре-дизайн манит нотками эстетики барби. Здесь оттенок фуксии переходит в пастельный оттенок в квадратной форме.

Радужный французский мани

Лучший способ встретить последний месяц лета – сделать красочный френч. Эта градиентная радуга представляет собой разные цвета на каждом ноготке, поэтому дизайн будет подходить к любому образу.

Молочный френч

Это креативный способ, если вам надоела классика. Используйте прозрачный оттенок в качестве основания, а на кончиках выберите более яркий пастельный оттенок.

Розовая пантера

Если вы любите розовый цвет, этот невесомый французский дизайн точно вам подойдет. Здесь ярко-розовый сочетается с чуть более светлым оттенком, что создает двухцветный кончик.

Тропическая аура

Идеальный вариант для отпуска – френч с тропической аурой. Благодаря палитре пляжных цветов и цветочными акцентами – этот мани является воплощением летней атмосферы.

Оттенки синего

Синий французский маникюр всегда очаровывает, особенно когда он содержит несколько разных цветов. Этот набор содержит неоновые и пастельные оттенки, что придает разнообразие.

Абстрактный нейл-арт

Если вы хотите поднять настроение, начните с маникюра. Этот причудливый абстрактный мани имеет много веселых рисунков – от смайликов до блесток.

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