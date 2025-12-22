Никогда не делайте этот маникюр в новогоднюю ночь: 3 цвета, которые принесут неудачу

Все знают, что следующий, 2026, год пройдет под покровительством Огненной Лошади. Это символ, пришедший к нам из Китая, а значит следует придерживаться именно восточных традиций, чтобы задобрить духов. Например, избегать "несчастливых" цветов в своем образе.

В Поднебесной очень ответственно относятся к выбору оттенков, ведь некоторые из них считаются проводниками хороших событий, а другие "притягивают" неприятности. Об этом пишет издание The Chairmans Bao.

Черный

Цвет угля и сырой земли, независимо от времени, считается символом несчастий. Его избегают в одежде, интерьере и аксессуарах, а также редко носят на руках. В Китае считается, что черный – это зло, цвет синяков, признак боли и негативной энергии.

Белый

На удивление, белоснежный также имеет коварный характер. Это не привычный нам символ чистоты и света. Китайцы одевают белую одежду, когда хоронят близких, поэтому в Поднебесной он стал символом горя и печали. Маникюр белого цвета по китайским традициям не принесет радости и обновления, а может "примагнитить" потери и разочарования.

Синий

Не каждый год синий цвет считается "несчастливым". Впрочем, 2026 – именно такое время. Цвет воды является противоположностью сути Огненной Лошади, поэтому в новогоднем образе он будет выражать неуважение к животному-покровителю следующего года.

