Никаких жестких диет: 5 секретов стройности Миранды Керр, Джиджи Хадид и других супермоделей

Есть модели, которые стали популярнее, когда перешли в другую размерную категорию: с XS в Plus Size. Это Барбара Палвин, Чарли Говард, Ханна Джейнс и Оливия Росс. С новыми параметрами они чувствуют себя увереннее, чем когда приходилось маниакально контролировать свой вес.

А есть манекенщицы, которым комфортно поддерживать стабильный вес. И часто это заслуга не генетики, а грамотно продуманного рациона и регулярных занятий спортом. Какие привычки помогают моделям иметь стройную фигуру? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Миранда Керр (40 лет)

Австралийская супермодель, наиболее известная как "ангел" Victoria's Secret, Миранда Керр уже давно отказалась от жестких диет. Многодетная мама (имеет троих детей) считает, что питание должно быть сбалансированным, но наполовину состоять из свежих овощей. Она часто добавляет в рацион авокадо, зелень, помидоры, рыбу и нежирное мясо. А вот шоколад или фастфуд потребляет не чаще раза в неделю. Из спорта Миранда обожает йогу, фитнес и бег.

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2. Джиджи Хадид (28 лет)

Американская супермодель и телеведущая Джиджи Хадид шесть дней в неделю считает калории всей потребляемой пищи. В этом ей помогает мобильное приложение, где знаменитость указывает, что именно ест и сколько граммов. На седьмой день позволяет себе полакомиться пиццей или любимым шоколадным пирожным. Джиджи систематически занимается боксом, а дома делает растяжки.

3. Жизель Бюндхен (43 года)

Бразильская супермодель и писательница Жизель Бюндхен – мама двоих детей. Держать тело в тонусе ей помогают ежедневные занятия йогой и три раза в неделю кунг-фу. О еде знаменитость говорит крайне редко: это ее нелюбимая тема во время интервью. Ведь Жизель привыкла есть интуитивно, и не запрещает себе ничего.

4. Роузи Хантингтон-Уайтли (36 лет)

Английская супермодель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли все детство провела на ферме, так что не отказывает себе в молочной или мясной продукции. Также в ее рационе много овощей. Если манекенщице нужно срочно похудеть, она на некоторое время отказывается от продукции с большим содержанием углеводов, и ест только овощи, нежирное мясо, а также рыбу на пару. Кроме того, Роузи каждое утро бегает и трижды в неделю занимается йогой.

5. Адриана Лима (42 года)

Бразильская супермодель и актриса Адриана Лима обожает занятия боксом. Она уверена, что именно этот вид спорта помогает всегда быть в форме. Еще одна хитрость знаменитости – она всегда держит под рукой скакалку. Десяти минут достаточно, чтобы разогнать пульс перед хорошей тренировкой. Прыжки со скакалкой – это очень сложно, и она долго училась правильной технике. А как насчет ее питания? Адриана всегда ест небольшие порции: каждое ее блюдо не больше 150–200 граммов.

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