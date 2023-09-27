Идеальная фигура в 35+: каким спортом занимаются NK, Кароль, Ефросинина и другие украинские звезды. Фото

Украинские звезды были бы рады подольше поспать, полакомиться тортиком или, скажем, потратить время на любимый сериал, но вместо этого выбирают себя. Они знают, что магической пилюли или диет, которые сделают фигуру мечты, не существует. Итак, имеют регулярные физические нагрузки и следят, чтобы питание было сбалансированным.

Какие виды спорта помогают Маше Ефросининой, Тине Кароль и другим селебрити иметь скульптурное тело? Читайте в материале OBOZREVATEL. Возможно, какой-нибудь из них и вам будет по душе.

1. Леся Никитюк (35 лет)

Украинская телеведущая, журналистка, актриса и блоггер Леся Никитюк раньше профессионально занималась плаванием. Сейчас она – поклонница силовых тренировок, бокса и аэробики. На странице в Instagram знаменитость часто демонстрирует, как занимается спортом, и призывает других не лениться: "Бегом все на тренировки!!! Ведь целлюлит так и хочет из-под шортиков выглянуть".

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2. Маша Ефросинина (44 года)

Украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина уже много лет регулярно занимается йогой и силовыми тренировками. До начала полномасштабной войны России против Украины она часто публиковала видео с упражнениями, которые можно легко выполнить дома. Сейчас акцент ее контента сместился на освещение событий в родной стране.

3. Настя Каменских (36 лет)

Украинская певица Настя Каменских (NK) до 24 февраля 2022 года проводила для подписчиков в Instagram онлайн-тренировки, чтобы те поддерживали тело в тонусе. Сейчас звезда делится рецептами полезной для здоровья пищи и регулярно напоминает о том, что йога и бег – это не только красивая фигура, но и внутренняя гармония: "Это способ соединения тела, ума и души для достижения гармонии и сбалансированности. Каждое упражнение, каждое дыхание – это возможность углубить связь со своим внутренним "я"... Это не только упражнения, но и философия жизни, ведущая к внутренней глубине и спокойствию".

4. Тина Король (38 лет)

Украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль имеет гибкое и подкачанное тело. Все благодаря разнообразным тренировкам: йоге, пилатесу, танцам и стретчингу. Когда у знаменитости мало времени на полноценное занятие спортом, делает небольшой комплекс упражнений со скакалкой, отжиманиями и планкой.

5. Ксения Мишина (34 года)

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина каждый день занимается йогой и ходит в тренажерный зал. Чтобы ее подписчики тоже заботились о своем теле, публикует в Instagram мотивационные посты: "Раньше я этого не замечала, просто не было фокуса на тот эффект, который дарит положительный гормональный коктейль, который создает спорт в жизни!... Если вам сейчас очень плохо, мрак на душе, ничего не хотите и не можете, сделайте шаг на встречу своему прекрасному телу и увидите – оно вам отблагодарит!".

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