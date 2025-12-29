Никаких старых платьев и неудобной обуви: что категорически нельзя одевать в Новогоднюю ночь

Несмотря на то, планируете ли вы встретить Новый год на шумной вечеринке с друзьями, или в уютной атмосфере в кругу семьи, хочется выглядеть непревзойденно. Поэтому выбор идеального праздничного образа, который будет стильным и одновременно комфортным, становится важным этапом подготовки к гулянию.

Иногда даже малейшая деталь, такая как неудобная обувь, неправильный выбор аксессуаров или устаревшее платье, может заставить вас чувствовать неуверенность и испортить общую атмосферу праздника. Чтобы не возникало таких проблем, редакторы издания Metro Mela собрали самые популярные модные ошибки, которых следует избегать в Новогоднюю ночь.

Чрезмерно или недостаточно продуманный образ

Чтобы точно не прогадать с луком, узнайте все подробности дресс-кода праздничной вечеринки. Если новогоднее гуляние будет более формальным, обратите внимание на сдержанные костюмы или классические платья, а если же наоборот неофициальным – выберите более эффектные аутфиты.

В случае, когда вы все же сомневаетесь в дресс-коде, старайтесь разумно комбинировать одежду – возьмите за основу повседневный лук и сделайте его более интересным с помощью аксессуаров, акцентной куртки или обуви. Главное помните, что образ должен отражать ваш личный стиль.

Устаревшие луки

Новогодняя ночь – идеальный момент, чтобы оставить все старое в прошлом и начать следующую страницу своей жизни. Выбирая одежду для праздничной вечеринки, держитесь подальше от модных тенденций из прошлого, таких как джинсы с низкой посадкой из 2000-х, зато пополните гардероб стильными новинками этого сезона.

Чрезмерное количество блесток и пайеток

Конечно, встречая Новый год хочется добавить в свой образ больше мерцания, но к этому надо подходить с умом. Выберите один элемент аутфита с пайетками, например платье, пиджак или топ, и дополните его спокойной, классической одеждой.

Кстати, хорошей заменой массивным пайеткам могут стать вещи, изготовленные из ткани цвета металлик. Они будут иметь не менее праздничный вид, но не будут перегружать ваш внешний вид.

Игнорирование комфорта

Самой большой модной ошибкой для праздничной вечеринки может стать полное игнорирование собственного комфорта. Идея надеть туфли на высоком каблуке может казаться довольно хорошей, однако не в том случае, если вам придется стоять несколько часов подряд без возможности сесть. Отдайте предпочтение комфортной обуви, в которой не будете сдерживать себя и во время танца. Также в Новый год стоит отказаться от слишком облегающей или объемной одежды.

Не учитывать погоду

Довольно часто новогодняя ночь является прохладной или даже снежной, что обязательно надо учитывать, выбирая праздничный аутфит. Если вы планируете проводить время на свежем воздухе, создайте многослойный лук. Это поможет вам с легкостью снять несколько элементов образа, если вы в помещении, или же одеть, когда идете на улицу. Не забывайте и о сезонных аксессуарах, таких как шапка, шарф и перчатки, которые можно хорошо застилизировать и в то же время обеспечить собственный комфорт.

Неправильное сочетание аксессуаров

Аксессуары могут как дополнить ваш аутфит, так и с легкостью его испортить. Чтобы отлично выглядеть на Новый год, выберите несколько ключевых украшений, которые хорошо сочетаются с основным образом. Хорошим вариантом может стать массивное ожерелье и пара изящных сережек, главное не выбирать несколько объемных аксессуаров.

Ношение повседневной одежды

Хотя комфорт и является важной составляющей образа, не стоит выбирать спортивный костюм, лосины или слишком расслабленные наряды для празднования Нового года. Найдите вещи, которые будут для вас удобными, но одновременно изысканными, например топ в сочетании с классическими брюками.

Контрастные цвета и узоры

Слишком большое количество ярких оттенков или принтов в одном аутфите может сделать ваш внешний вид слишком хаотичным. Выберите одну цветовую гамму и придерживайтесь ее, создавая праздничный лук. Если все же хочется совместить несколько узоров, отдайте предпочтение только одному яркому принту и добавляйте более спокойные варианты.

Пренебрежение уходом за собой

Какой бы эффектный образ для празднования вы ни выбрали, он потеряет любой шарм при отсутствии надлежащего ухода и гигиены. Выделите достаточно времени для того, чтобы сделать опрятную прическу и макияж, который подчеркнет лучшие черты внешности.

Не забывайте и о ногтях. Хороший маникюр только улучшит ваш общий вид.

Не быть собой

Важнейший модный совет для новогодней ночи – оставайтесь верными себе. Выбирайте одежду, которая будет полностью соответствовать вашему стилю и позволит чувствовать себя комфортно.

