Дженнифер Лопес на горнолыжном курорте нарушила старейшее правило книги мод

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на горнолыжном курорте в городе Аспен (США) в впечатляющем образе, что нарушил старейшее правило книги мод. Для того, чтобы активно провести день со своей семьей, катаясь на лыжах, 55-летняя звезда создала лук с элементами белого цвета, которые нельзя носить после Дня труда.

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Как отмечает InStyle, таким образом артистка в очередной раз продемонстрировала, что во время формирования своего уникального стиля далеко не всегда придерживается модных тенденций. Для отдыха она предпочла комфортный, но довольно эффектный аутфит.

На горнолыжном курорте в Аспене Джей Ло появилась в объемном белом пуховике, который скомбинировала со светлой шапкой с черным принтом и теплыми штанами. Звезда выбрала для себя трендовые коричневые угги с высокой подошвой.

Хотя волосы Дженнифер Лопес и были спрятаны под шапкой, она все же сделала прическу, идеально выровняв волосы. В макияже актриса предпочла коричневые оттенки декоративных средств.

Почему нельзя одевать белое после Дня труда?

Прежде всего стоит отметить, что День труда – национальный праздник в США, который проходит в первый понедельник сентября. Американцы чествуют работников и их вклад в экономику. Кроме этого, для многих людей этот день знаменует окончание лета.

Как отмечает The Commercial Appeal, у происхождения правила: "Не носить белое после Дня труда" есть несколько теорий. Первая состоит в том, что праздник проходит осенью, а это именно тот период, когда люди обновляют свой гардероб, заменяя легкие летние вещи более теплыми. Соответственно, становится иной и цветовая гамма. Поэтому люди не должны были бы носить белую одежду, чтобы "избежать конфликта с зимними цветами гардероба".

Согласно второй теории, белые цвета после Дня труда носили только состоятельные люди, которые могли уехать на отдых из родных городов в регионы с другим климатом. Дело в том, что в 1880-х годах во время холодных времен года улицы были покрыты грязью, поэтому светлые вещи легко пачкались. Соответственно, ношение белой одежды после сентября считалось демонстрацией высокого состояния.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дженнифер Лопес показала стильную альтернативу шапке на зиму.

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