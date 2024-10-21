Непопулярный цвет маникюра стал неожиданным трендом осени: 5 лучших дизайнов с желтым лаком

Противоречивый цвет ногтей неожиданно ворвался в тренды холодного сезона 2024 года. Речь идет о желтом оттенке, который заполонил соцсети.

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В частности, цвет сливочного масла стал одной из главных тенденций маникюра в этом году. "Хотя некоторые могут сказать, что этот цвет ногтей немного неожидан, оттенки желтого удивительно хорошо сочетаются с трендовыми цветами одежды этого сезона, особенно с бордовым, нежно-голубым и разными оттенками коричневого, которые сейчас преобладают в уличном стиле и на подиуме", – рассказала мастер Ами Стритз Who What Wear.

"Он выглядит великолепно как в виде отдельного цвета, так и в сочетании с нейл-артом, особенно в паре с нейтральными оттенками", – добавляет эксперт. Фэшн-инфлюэнсеры уже приобщились к солнечному тренду и продемонстрировали собственные варианты, как носить яркий цвет.

Желтый микро-френч

Желтые блестки

Неон

Лимонный нейл-арт

Цветовая палитра

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