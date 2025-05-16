Неожиданный выбор: какое летнее платье называют самым женственным

Этим летом внимание модной индустрии привлек довольно неожиданный фаворит - платье поло. Оно не новинка в гардеробе, однако в сезоне весна-лето 2025 снова выходит на первый план. Его главное преимущество - способность выглядеть элегантно и привлекательно без излишней откровенности.

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Этот фасон сочетает комфорт, стиль и женственность, что делает его универсальным вариантом для любого случая. Дизайнеры и модницы единодушно признают: платье поло - самый женственный тренд сезона.

В своей основе эта модель объединяет спортивную динамику теннисной моды и утонченность. Это позволяет легко адаптировать платье под разные образы - от кэжуал до элегантного. Например, его носят как с классическими туфлями и тонким ремнем, так и со спортивными куртками и кроссовками. Универсальность кроя позволяет создавать как романтичные, так и сдержанные образы.

Многие известные бренды включили платье поло в свои последние коллекции. Ralph Lauren представил несколько вариантов на осень-зиму 2025/2026, а в весенне-летних показах Schiaparelli, Fendi и Chloe появились модернизированные модели этого фасона. Это подтверждает ее стабильное присутствие в мире высокой моды.

Классический вариант - это прямое платье до середины бедра, однако сейчас популярны и более длинные модели. Макси-версии, варианты с драпировкой или пышной юбкой добавляют праздничности и новизны. Актуальны также модели из оригинальных тканей - денима, бархата или мягкого трикотажа.

Летние платья поло лучше всего смотрятся в нейтральной гамме или в трендовых оттенках: пудрово-розовом и масляно-желтом. А полоска - классический принт, добавляющий образу морской атмосферы - снова в моде. Так что это платье станет идеальным вариантом для тех, кто хочет оставаться стильной и комфортной одновременно.

OBOZ.UA писал советы стилистов по поводу одежды, от которой стоит избавиться летом, или отложить до лучших времен.

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