Неожиданный цвет стал главным трендом красной дорожки Эмми 2026: какие платья выбрали модные иконы Голливуда. Фото

Лавандовый оттенок неожиданно стал одним из главных фаворитов красной дорожки премии Эмми 2026. Сразу несколько голливудских звезд выбрали платья в пастельно-фиолетовой гамме: среди них Флоренс Пью, Сара Пиджон, Эмилия Кларк и Джессика Уильямс. Причем каждая актриса по-своему раскрыла этот нежный цвет – от полупрозрачного тюля и корсетов до минималистичного шелка.

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Тенденция особенно заметна на фоне других образов звезд церемонии, где доминировали классические черный и белый, а некоторые знаменитости сделали ставку на золотой, красный и серебристый. Лавандовая же гамма придала вечеру легкости и в то же время перекликалась с оттенками, которые сейчас появляются в коллекциях дизайнеров на подиумах. OBOZ.UA покажет эти гармоничные образы.

Флоренс Пью, которая в этот вечер не была номинирована на Эмми, но вышла на сцену вместе с Джулией Гарнер, выбрала платье от Vivienne Westwood. Ее образ состоял из платья с корсетным силуэтом и полупрозрачного сиреневого тюля, усыпанного блестками. Объемные рукава с открытыми плечами и украшения с розовыми и зелеными камнями сделали наряд особенно выразительным.

Сара Пиджон, номинированная на первую в своей карьере премию Эмми за роль Кэролайн Бессетт-Кеннеди в сериале "История любви", появилась в нежно-фиолетовом шелковом платье Chanel. Ее минималистичный силуэт дополнили бретели, украшенные жемчугом, золотые детали и цепочки, спускавшиеся с лифа.

Эмилия Кларк появилась в шелковом платье Prada с объемной накидкой, переходящей в шлейф. Наряд украшали высокие разрезы на бедрах, скрепленные лаконичными бантами. Актриса не стала перегружать образ украшениями, ограничившись крупными серьгами.

Для Джессики Уильямс дизайнеры Honor создали более романтичный ансамбль с бюстье в стиле балконет, бантом посередине и акцентными деталями на бедрах. Многоярусная юбка из тюля и кружева придала образу почти сказочный вид.

К этой цветовой гамме частично присоединилась и Эллисон Дженни. Ее платье от Pamella Roland было преимущественно черным, однако лавандовое декольте, украшенное страусиными перьями, стало ярким акцентом образа. В этот вечер актриса получила премию Эмми за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале "Дипломатка".

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