Стилистка назвала необычные цветовые сочетания, которые придадут вашему образу непревзойденного вида

Одежда – это наше выражение себя, проявление вкуса, настроения и стиля. Но сочетать цвета нужно с пониманием, что не всегда является легкой задачей.

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Как подобрать гардероб по цвету, чтобы ваш образ был цельным и одежда гармонично сочеталась между собой, рассказывает известный украинский стилист Юлико. Советами звездный эксперт поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. Воспользовавшись ими, вы будете выглядеть, возможно, необычно для вас, но точно фантастически.

"Очень легко сочетать простые, первичные и чистые цвета, гораздо сложнее – вторичные и припыленные, или смеси цветов. Но все возможно", – говорит Юлико и предлагает три пары цветов, которые подходят друг к другу.

Терракот и серо-синий

Теракот добавляет немного красок в эту комбинацию, и образ получается интересным, но при этом не ярким.

Винный и ментол

Глоток свежести от ментолового цвета и строгости от винного. Прекрасное сочетание для гармоничного образа.

Голубой и терракот

Эта пара цветов выглядит более ярко и смело по сравнению с первой (терракот и серо-синий). Так что идеально подойдет для тех, кто не боится выделяться в толпе.

Ранее OBOZ.UA делился советами стилистки, какую горловину одежды лучше всего подобрать по вашему типу фигуры. К примеру, квадратная горловина подходит практически всем, а овальная "под шею" – нет. Подробнее читайте в нашем материале.

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