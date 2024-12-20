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Не знаете, что одеть на новогоднее празднование? 10 трендов, без которых стильный образ невозможен

OBOZ.UA
Lady Oboz
3 минуты
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Не знаете, что одеть на новогоднее празднование? 10 трендов, без которых стильный образ невозможен

Приближается зимний период корпоративов и уютных празднований в кругу самых близких, где каждой хочется выглядеть стильно. Актуальные тренды и советы от экспертов помогут создать эффектные образы с платьями.

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На сайте Harpers Bazaar рассказали, что на модных показах дизайнеры представили множество вариантов, которые подойдут для празднования Нового года. Среди них — самые разные фактуры, модели и варианты декора платьев.

Минималистичные платья

Многие бренды избегают тяжелых принтов и украшений, а вместо этого остановились на сдержанных цветовых гаммах и изящных силуэтах. Платья без лишних рюш, бахромы и других деталей имеют дорогой вид и легко стилизуются.

Не знаете, что одеть на новогоднее празднование? 10 трендов, без которых стильный образ невозможен

Сатиновые платья

В этом сезоне платья из сатина покорили подиумы мировых брендов своим блеском. Из роскошного материала были представлены модели с объемными плечами, ассиметричными рукавами, а также мини и миди длина, с вырезами на груди или сбоку. Сатин станет изюминкой любого образа и будет привлекать внимание окружающих.

Не знаете, что одеть на новогоднее празднование? 10 трендов, без которых стильный образ невозможен

Бархатные платья

Благодаря платью из бархата можно создать роскошный лук, который будет гламурно сиять под праздничными огнями.

Не знаете, что одеть на новогоднее празднование? 10 трендов, без которых стильный образ невозможен

Платья с эффектом драпировки

Драпировка добавляет платью объемности и текстуры, а также создает роскошный и незаурядный штрих к образу. Дизайн может быть любой – от мягких складок до сложных элементов. Также за счет своей фактуры платье прекрасно корректирует фигуру, маскируя проблемные зоны.

Не знаете, что одеть на новогоднее празднование? 10 трендов, без которых стильный образ невозможен

Платья с блестками

Если на зимние праздники хочется выглядеть ярче, то идеальным вариантом являются платья с блестками и декоративными кристаллами. Образ привлечет внимание окружающих и выделит из толпы.

Не знаете, что одеть на новогоднее празднование? 10 трендов, без которых стильный образ невозможен

Платья с бантами

В этом году банты являются одними из самых актуальных деталей в образах. Женским украшением декорируют платья в разных вариациях уже не один сезон.

Не знаете, что одеть на новогоднее празднование? 10 трендов, без которых стильный образ невозможен

Платья с элементом плиссировки

Юбки и платья с плиссированием на подоле пользуются безумной популярностью. Вроде бы незатейливая деталь может освежить базовый лук и придать ему игривости.

Не знаете, что одеть на новогоднее празднование? 10 трендов, без которых стильный образ невозможен

Леопардовый принт

Леопард остается популярным принтом уже несколько сезонов подряд, поэтому платья с трендовым узором будут актуальны на Новый год. Если хочется менее яркий образ, достаточно к неяркому аутфиту добавить аксессуары с акцентным животным мотивом.

Не знаете, что одеть на новогоднее празднование? 10 трендов, без которых стильный образ невозможен

Золото и серебро

Золотые или серебряные оттенки платья идеально подойдут для новогодних праздников. Такой дизайн привлечет внимание окружающих и придаст образу яркости.

Не знаете, что одеть на новогоднее празднование? 10 трендов, без которых стильный образ невозможен

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