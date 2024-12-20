Не знаете, что одеть на новогоднее празднование? 10 трендов, без которых стильный образ невозможен

Приближается зимний период корпоративов и уютных празднований в кругу самых близких, где каждой хочется выглядеть стильно. Актуальные тренды и советы от экспертов помогут создать эффектные образы с платьями.

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На сайте Harpers Bazaar рассказали, что на модных показах дизайнеры представили множество вариантов, которые подойдут для празднования Нового года. Среди них — самые разные фактуры, модели и варианты декора платьев.

Минималистичные платья

Многие бренды избегают тяжелых принтов и украшений, а вместо этого остановились на сдержанных цветовых гаммах и изящных силуэтах. Платья без лишних рюш, бахромы и других деталей имеют дорогой вид и легко стилизуются.

Сатиновые платья

В этом сезоне платья из сатина покорили подиумы мировых брендов своим блеском. Из роскошного материала были представлены модели с объемными плечами, ассиметричными рукавами, а также мини и миди длина, с вырезами на груди или сбоку. Сатин станет изюминкой любого образа и будет привлекать внимание окружающих.

Бархатные платья

Благодаря платью из бархата можно создать роскошный лук, который будет гламурно сиять под праздничными огнями.

Платья с эффектом драпировки

Драпировка добавляет платью объемности и текстуры, а также создает роскошный и незаурядный штрих к образу. Дизайн может быть любой – от мягких складок до сложных элементов. Также за счет своей фактуры платье прекрасно корректирует фигуру, маскируя проблемные зоны.

Платья с блестками

Если на зимние праздники хочется выглядеть ярче, то идеальным вариантом являются платья с блестками и декоративными кристаллами. Образ привлечет внимание окружающих и выделит из толпы.

Платья с бантами

В этом году банты являются одними из самых актуальных деталей в образах. Женским украшением декорируют платья в разных вариациях уже не один сезон.

Платья с элементом плиссировки

Юбки и платья с плиссированием на подоле пользуются безумной популярностью. Вроде бы незатейливая деталь может освежить базовый лук и придать ему игривости.

Леопардовый принт

Леопард остается популярным принтом уже несколько сезонов подряд, поэтому платья с трендовым узором будут актуальны на Новый год. Если хочется менее яркий образ, достаточно к неяркому аутфиту добавить аксессуары с акцентным животным мотивом.

Золото и серебро

Золотые или серебряные оттенки платья идеально подойдут для новогодних праздников. Такой дизайн привлечет внимание окружающих и придаст образу яркости.

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