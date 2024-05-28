Не Жанна ДАрк, а архангел Михаил. Jerry Heil раскрыла секреты своего наряда на Евровидении, где каждая деталь – символ

Известная певица Jerry Heil, представлявшая Украину на Евровидении 2024 в шведском городе Мальме, показала процесс создания сценического образа. Платье для артистки разрабатывала дизайнер Маргарита Шекель, вложив в костюм особые смыслы.

Исполнительница заметила на своей Instagram-странице, что это была сложная работа талантливых мастеров. Прежде всего, дизайн был вдохновлен словами конкурсной песни "Teresa & Maria".

По словам Jerry Heil, ее наряды символизировали нежность и силу. Референсом стал не образ Жанны Д'Арк, как могли подумать пользователи, а архангел Михаил – символ-оберег, изображённый на гербе Василькова, откуда родом артистка. Дизайнеры также вдохновлялись личностью княгини Ольги.

"Каждая новая примерка вносила правки: еще больше обжечь платье настоящим огнем, еще больше порезать ткань. Это не просто платье, – пишет звезда. – Оно – символ судьбы женщин, символ стойкости, силы воли. Символ пути к победе! Символ борьбы за справедливость!"

Автором металлического плеча стал одесский художник Андрей Черногор. "Доспехи, которые вылиты из металла, поэтому тяжелые, оставил мне на память синяки, которые я даже полюбила, потому что они тоже стали частью номера", – говорится в посте. Образ дополнили ювелирные украшения художницы Екатерины Тутеровой (SFURATO), изготовленные из олова.

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