Длинные волосы, милая прическа и нежный макияж: alyona alyona поразила новым образом

Украинская репер alyona alyona появилась на мероприятии от UNITED24 в необычном образе. Артистка вышла на сцену с длинными темными волосами, заплетенными в мальвинку – пряди у лица звезды собрали в небольшой хвостик на макушке.

Макияж alyona alyona представил собой нежный ансамбль классических черных стрелок и розовой помады. В комментариях под видео репера вместе с певицей Jerry Heil пестрят положительные комментарии.

Знаменитости повторили свои образы с бирюзовой дорожке Евровидения 2024 в Мальме. На мероприятии UNITED24 исполнительницы объявили о закрытии сбора для восстановления Великокостромской гимназии. В общей сложности удалось собрать 10 миллионов гривен.

Пользователи сети делали комплименты артисткам, в частности прическе alyona alyona:

"Как Алене подходят длинные волосы".

"Алена такая красавица, очень красивый лук".

"Алене так подходит эта прическа".

"Вау, Алена такая красивая".

"Что это за красотки?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Jerry Heil в прозрачной юбке со стразами ошеломила еще одним образом на красной дорожке в Каннах.

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