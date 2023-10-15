Не выходят из моды: восемь оттенков маникюра, которые всегда в тренде

От ангельских ногтей до молочных и даже глазированных – прошлые сезоны нам хватало вдохновения для дизайна ногтей. Кажется, что каждый раз, отрывая TikTok или Instagram, в лентах появляется все больше и больше разнообразных идей маникюра.

Иногда все эти быстротечные тенденции могут быть немного поражающими, так что нет ничего страшного, чтобы вернуться к основам и использовать старые-добрые оттенки. Издание Who What Wear пообщалось с экспертами и выяснило какие классические цвета лака всегда будут в моде.

Классический красный

Видео дня

Вы просто не сможете ошибиться с классическим красным. "Красные ногти никогда не выйдут из моды, и они являются фаворитом среди наших клиентов в Townhouse, – говорит Хуанита Хубер-Милле, эксперт по ногтям, основательница и креативный директор Townhouse Nail Salon. – От ярких, смелых оттенков до глубоких ягодных тонов, красный идеально подходит для непринужденного шика и вневременного образа".

Нюд

Если вам нравится что-то более изящное, нюдовый мани беспроигрышный вариант. В этом году мы видели, как природные дизайны обретают популярность, но нюдовые ногти никогда не выйдут из моды. "Чем меньше – тем лучше, и мне это нравится", – говорит эксперт по ногтям Ирам Шелтон.

Яркий синий

Несмотря на то, что это трендовый цвет ногтей и смелый конец спектра, это так же достаточно надежная классика, поскольку оттенок можно носить круглый год. "Это так красиво и действительно поднимает настроение", – говорит Шелтон.

Бордовый

"Бордовый, извечный цвет привлекательности, укрепил свой статус несомненного фаворита, – говорит Хубер-Милле. – От подиумов до красных дорожек этот насыщенный и увлекательный оттенок излучает изящество и элегантность. Благодаря своей неизменной привлекательности бордовый остается популярным выбором".

Лесной зеленый

Зеленые ногти, несомненно, интересный мани в любое время года, но если вы хотите что-то, что никогда не выходит из моды, то именно цвет "леса" – это ваш вариант. Лесно-зеленые ногти всегда выглядят выигрышно, – говорит Тину Белло, знаменитый мастер маникюра и старший представитель бренда Mylee.

Кремовый белый

Кремово-белые тона сочетаются практически со всем и могут придать вашему образу шикарный завершающий штрих. "Я предпочитаю молочные ногти, а не абсолютно белые", – говорит Шелтон. Ни для кого не секрет, что молочные ногти сейчас везде и WWW прогнозирует, что они будут популярны в течение многих лет.

Барби розовый

Сейчас все находятся в своей Барби эпохе, но ярко-розовые ногти всегда были в моде. "Это приятный цвет", – говорит Шелтон.

Френч

Технически это не цвет, но сложно вспомнить времена, когда французский мани не был в моде. "Есть так много версий французского маникюра, – объясняет Шелтон. – Яркие цвета – это очень кстати летом, но когда вы уезжаете в отпуск и не планируете свои аутфиты, лучше всего сделайте классический французский маникюр, поскольку он будет сочетаться абсолютно со всем".

Ранее OBOZ.UA писал о новом супер тренде осени 2023 – шоколадный френч, пришедшийся по вкусу модницам от Лондона до Парижа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!