Не только шампунь и кондиционер: назван секрет для густых и длинных волос

Когда речь идет об уходе за лицом, мы уже давно выучили: одного крема мало. Мы умываемся, скрабируем, увлажняем и защищаем кожу. Но с волосами большинство до сих пор действует по старой схеме "шампунь + кондиционер" и, может, ещё какая-то маска.

Однако эксперты утверждают: чтобы отрастить длинные и сильные волосы этого мало. Все потому, что кожа на голове, от которой и зависит здоровье шевелюры – это такая же кожа, как и везде. Она так же страдает от закупоривания пор мертвыми клетками, остатками лака или пенок, кожным жиром и городской пылью. Когда весь этот "коктейль" накапливается, волосы быстрее теряют объем, становятся тяжелыми у корней, а сама кожа начинает капризничать: появляется сухость, раздражение или излишняя жирность. Как с этим бороться, рассказало издание City Magazine.

Чтобы дать волосам "дышать", сделать кожу здоровой и полной сил, нужно удалить эти загрязнения механически. И вот тут на сцену выходит скраб для кожи головы. Еще недавно это был странный нишевый продукт, которым интересовались только настоящие бьютиголики. А уже сегодня это такая же логичная вещь, как пилинг для лица.

Почему одного шампуня мало

Шампунь смывает поверхностную грязь, но он не всегда справляется с "залежами" остатков стайлинга или себума. Это особенно чувствуют те, кто любит сухие шампуни, лаки, муссы или масла. Даже если вы моете голову ежедневно, поры все равно могут оставаться забитыми.

Пилинг как раз и помогает с этим разобраться. Он чистит глубже, освежает кожу и убирает то, что обычно остается мертвым грузом. Дополнительный бонус – улучшение кровообращения. Мягкий массаж во время скрабирования стимулирует приток крови, а значит, создает лучшие условия для роста волос.

Конечно, скраб сам по себе не сделает шевелюру густой за одну ночь, но он готовит правильную почву. Когда кожа чистая и сбалансированная, она лучше готова принимать уходовые средства – любые сыворотки или тоники на такой основе работают в разы лучше. Полезные вещества легче проникают внутрь, а корни не "задыхаются" под слоем грязи.

Как часто нужен скраб для головы

Здесь действует простое правило: чем меньше, тем лучше. Одного раза в неделю или даже в десять дней вполне достаточно. Если кожа чувствительная, можно делать это еще реже. Важно наносить средство нежно, без фанатизма, чтобы очистить кожу, а не повредить ее.

Скраб всегда используют перед мытьем волос. После такой подготовки шампунь сработает намного эффективнее, так как ему не придется пробиваться сквозь "броню" из налета.

Три рецепта домашних скрабов, которые реально работают

Если вы хотите испытать эффект скраба, но не готовы сразу покупать средство в магазине, есть неплохой способ сделать это. Приготовьте домашний очиститель для кожи головы из продуктов, которые есть у вас прямо на кухне. И вот три проверенных рецепта.

Сахар, мед и алоэ

Смешайте три ложки коричневого сахара, по две ложки меда и геля алоэ. Наносите по проборам прямо на кожу, нежно массируя её. Это идеальный вариант для чувствительной кожи: сахар уберет лишнее, алоэ успокоит, а мед одновременно очистит и увлажнит.

Морская соль, оливковое масло и лимон

Для жирной кожи подойдет смесь соли и масла с несколькими каплями сока лимона. Соль абсорбирует жир, лимон освежит, а масло не даст коже пересохнуть. Массаж должен быть очень коротким и деликатным.

Миндальное масло, сахар и лимон

Если хочется питания – берите за основу миндальное масло. Такой скраб и почистит, и подпитает. После него волосы становятся мягкими, но при этом остаются легкими у корней.

Бьюти-тренды приходят и уходят, но полезные привычки остаются. Скрабирование головы – именно из таких. Не потому, что это модно, а потому, что это решает старую проблему: как сделать так, чтобы волосы выглядели ухоженными и не "падали" под собственным весом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о домашней маске, которая поможет сделать волосы гуще.

