Не покупайте его! 10 типов модной обуви, которая на самом деле очень непрактична и может вызвать проблемы со здоровьем

Этой весной можно было увидеть множество новых трендов обуви. Известные инфлюэнсеры способствовали популяризации лоферов, балеток и базовых белых кроссовок.

Однако даже привычные виды обуви часто оказываются непрактичными, пишет Bright Side. Покупка таких моделей может быть не только пустой тратой денег, но и вызвать проблемы со здоровьем.

Белые кроссовки

Чтобы белые ботинки выглядели красиво, их нужно регулярно чистить от пятен и пыли. И это кажется обычным делом. Но если говорить о белоснежных кроссовках, то оказывается, что держать их в чистоте не так-то просто. Некоторые эксперты предлагают заменить белую обувь более практичной.

Лаковая обувь

Лаковая обувь подвергается износу и может потрескаться. Чтобы продлить срок службы, кожу рекомендуется смазывать специальными увлажняющими средствами. Или отдавайте предпочтение аналогичным моделям, но без лакового покрытия.

Сандалии

Сандалии и босоножки не дают необходимую поддержку. Их ношение может привести к растяжению связок, а впоследствии – тендиниту, воспалению сухожилий. Лучшим вариантом могут быть босоножки, которые имеют ремешок на лодыжке. Они обеспечат лучшую стойкость стопы во время продолжительной ходьбы. Врачи также рекомендуют выбирать модели с подошвой, которая сгибается только под пальцами, но не посередине

Босоножки на завязках

Босоножки на завязках с металлической фурнитурой выглядят изящно на фото, но иногда они не очень удобны, потому что ноги неправильно фиксируются. А важна устойчивость и плотное крепление в лодыжке, особенно если туфли на каблуке.

Туфли на танкетке

Жесткая подошва обуви на танкетке часто мешает естественному движению ног при ходьбе. Ситуация может быть особенно неприятной, когда пятка приподнята гораздо выше носка. Это создает дополнительное давление на плюсневые кости.

Сабо

В 2024 году клоги триумфально возвращаются в моду. И хотя многие люди в восторге от разнообразия видов этой обуви, стоит хорошо подумать, прежде чем покупать ее. Дело в том, что сабо могут вызвать боли в спине, а иногда и износ суставов, а также вросшие ногти. Поэтому лучше не выбирать модели на слишком высоком каблуке и платформе.

Тканевые эспадрильи

Тканевая обувь быстро загрязняется и теряет форму. Типичным примером являются тканевые эспадрильи. Специалисты даже предлагают брать эспадрильи на размер меньше, потому что они со временем растянутся. Такая обувь может пригодиться на отдыхе или в теплом климате, но кожаные модели все же будут более надежными.

Закрытая обувь летом

Многие люди летом носят босоножки. Но иногда ходить в закрытой обуви может быть не менее комфортно. Главное, правильно ее подобрать. Например, следует избегать обуви из плотных синтетических или водонепроницаемых материалов. Они могут защитить ваши ноги от внешней влаги, например во время дождя, но задержат ненужный пот.

Металлик

Хотя металлическая обувь в моде и хорошо смотрится с любой одеждой, хорошо подумайте, прежде чем покупать такую пару. Во-первых, такая обувь быстро теряет актуальность. А во-вторых, это покрытие можно легко повредить царапинами.

Обувь с украшениями

Часто стразы или другие мелкие украшения начинают отпадать. А это может испортить весь вид вашей обуви. Если все же хочется чего-нибудь эффектного, можно попробовать модели ярких цветов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как украинская стилистка назвала 5 вещей, от которых немедленно нужно избавиться: испортят любой образ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!