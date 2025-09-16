Не ошибетесь: какой маникюр выбрать осенью, чтобы выглядеть стильно

Модники и стилисты любят переход из лета в осень за то, что небольшое похолодание позволяет изменить свой гардероб в сторону более стильной одежды, открывает больше возможностей для игры с объемами и текстурами. Но даже самый стильный образ нельзя считать завершенным без модного маникюра.

Обычно в нейлдизайне начало осени ассоциируется с возвращением в тренды более темных и насыщенных цветов. Но не в этом году. Издание Who What Wear назвало оттенки, на которые стоит обратить внимание фанатам маникюра.

Яичная скорлупа

Белые ногти — бесспорный атрибут лета, но осень требует чего-то чуть более теплого. Такого, как благородный оттенок яичной скорлупы. Он не такой яркий, как белоснежный, и при этом мягкий и нежный, идеальный вариант на замену нюдовому маникюру. Также обратите внимание на оттенки фарфора и пергамента.

Перец чили

Где-то между вишнево-красным и ярко-розовым находится оттенок чили, и именно он будет главным красным этой осенью. Он достаточно летний для теплой погоды и достаточно классический для холодного сезона в целом.

Зеркальный металлик

Одна из основной тенденций в маникюре этой осени – это текстуры. Но не все готовы пробовать 3D дизайн или лаки с выразительными эффектами. В таком случае стоит остановить свой выбор на покрытии с эффектом полированного металла. Оно имеет необычный вид, привлекает много внимания и при этом комфортное в ежедневном быту.

Бычья кровь

Бордовые цвета – один из макротрендов последних лет. Но оттенки несколько видоизменяются от сезона к сезону. Этой осенью попробуйте цвет бычьей крови. Он отходит от традиционных винных тонов в сторону коричневой гаммы, но все еще остается в красном спектре.

Лаймовый зеленый

Если вы не готовы попрощаться с летней зеленью, обратите внимание на лаймовый оттенок маникюра. Он хорошо балансирует между нежностью и яркостью. И добавляет в образ сочной фруктовой свежести.

Копченая корица

Что касается коричневой гаммы, то шоколадные оттенки от нас никуда не деваются, однако в модной палитре появляется нечто новое и интересное – цвет копченой корицы. Он более насыщенный и темный и при этом прекрасно сочетается с глянцевым финишем.

Электрик

А вот главный синий оттенок маникюра этой осени привлекает к себе внимание своей яркостью. Ногти цвета электрик принесут с собой ощущение высокого и ясного летнего неба, которого нам начинает не хватать осенью. Он точно поднимет вам настроение.

