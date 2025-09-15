Маникюр 90-х снова в моде: какие дизайны стоит повторить

Есть десятилетия, к которым мода возвращается с особой страстью. 90-е – именно такие. Это время, когда блеск и дерзость шли рядом с экспериментами и смелостью самовыражения. Если сегодня мы снова надеваем джинсовые тотал-луки и восхищаемся "ретро"-макияжем.

В 90-х царили яркие ногти: от смелых неоновых оттенков до культового глубокого френча. Тридцать лет спустя этот тренд снова на пике. Эксперты рассказали о топовых трендах из прошлого, которые снова актуальны.

Каким был маникюр 90-х

Маникюр той эпохи был проявлением индивидуальности и протеста. Под влиянием поп-музыки, гранжа и супер моделей, он выходил за рамки классики: длинные наращенные ногти, смелые оттенки, яркие мотивы.

В палитре преобладали пастели, неоны и металлик. Часто встречались звездочки, смайлики, геометрия и горох. Эстетика клипов и рекламных кампаний формировала "блестящий" образ, где маникюр был важной деталью стиля.

Сегодня нейл-дизайнеры не просто копируют прошлое, а переосмысливают его. Теперь это более четкие, изящные и современные формы:

прозрачные базы с деликатным декором,

френч в новых вариациях,

использование стразов и хрома в минималистичном стиле.

Стразы и аксессуары

Стразы были символом гламурных 90-х, но теперь они носят другой характер: маленькие, аккуратно расположенные камушки создают элегантный акцент на прозрачной или нюдовой основе.

Неоновые ногти

Неоновые оттенки возвращаются как главный "wow-эффект". Они отлично подходят для коротких и средних ногтей, добавляя энергии и драйва.

Deep 90s French

Глубокий френч – классика 90-х, которая сегодня снова актуальна.

Дизайн в горошек

Френч с горохом – игривая интерпретация, которая напоминает маникюр из клипов Spice Girls. Сочетание точек и классического френча делает образ одновременно веселым и стильным.

Леопардовый френч

Сочетание френча с леопардовым принтом – еще один культовый дизайн 90-х. В современном исполнении он более утонченный: небольшие пятна в нейтральных оттенках вместо массивных рисунков.

