Не наносите духи на эти части тела в жару: почему так

Летом многие люди стремятся сохранить ощущение свежести с помощью любимых духов. Однако высокая температура воздуха влияет на то, как аромат раскрывается на коже и насколько интенсивно он ощущается.

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Из-за жары даже легкие композиции могут стать слишком насыщенными или изменить своё звучание. Именно поэтому специалисты из myself.de советуют избегать нанесения духов на некоторые участки тела и соблюдать простые правила использования ароматов в летний сезон.

Куда нельзя наносить духи

Шея традиционно считается одним из самых популярных мест для нанесения духов, однако в жару это не лучший выбор. Из-за высокой температуры кожа в этой зоне сильнее нагревается, поэтому аромат раскрывается гораздо интенсивнее.

В результате композиция может быстро стать слишком тяжелой, особенно если духи содержат насыщенные сладкие или восточные ноты.

Потная кожа

Наносить духи на кожу, покрытую потом, также не рекомендуется. Пот изменяет ароматическую композицию, из-за чего запах может стать резким или даже неприятным.

Больше всего это касается тяжелых ароматов с ванильными, пряными или восточными аккордами, которые под воздействием жары часто звучат гораздо интенсивнее.

Сгибы локтей, колен и другие складки кожи

Часто можно услышать совет наносить духи на теплые точки тела – внутреннюю сторону локтей или область под коленями. В прохладное время года это помогает аромату постепенно раскрываться.

Однако летом именно в этих местах скапливается больше всего тепла и влаги, поэтому аромат может стать слишком насыщенным и утратить свою легкость.

Как правильно пользоваться духами летом

В жаркие дни стоит наносить всего один-два распыления, ведь тепло само по себе усиливает звучание духов. Для лета лучше выбирать свежие цитрусовые, зеленые, водные или легкие цветочные композиции вместо насыщенных сладких ароматов.

Еще один удачный вариант – слегка распылить духи на одежду, если это не повредит ткани. Так аромат дольше сохранится и меньше изменится под воздействием температуры тела.

Как сохранить аромат дольше

Парфюм лучше всего наносить сразу после душа на чистую и сухую кожу. Перед этим можно воспользоваться лосьоном для тела без запаха – хорошо увлажненная кожа дольше удерживает аромат.

Также хороший эффект дает сочетание средств из одной ароматической линии: геля для душа, лосьона и духов. Благодаря этому аромат остаётся гармоничным и стойким, даже если использовать совсем небольшое количество духов.

OBOZ.UA ранее писал о том, как раскрыть аромат духов.

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