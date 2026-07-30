Не кружево: что покупают ведущие модницы мира летом 2026 года

Этим летом модницы отказываются от чрезмерно романтичного кружева в пользу фактурных вязаных вещей. Этот микротренд уже заметен в гардеробах инфлюенсерок и звезд стритстайла: ажурная техника появляется не только на пляжной одежде, что типично для теплого сезона, но и в повседневных образах, обуви и аксессуарах.

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Как отмечают в Who What Wear, вязаный узор придает образам непринужденность, напоминает о бохо-эстетике 1970-х и в то же время прекрасно вписывается в современный минималистичный гардероб. Поэтому вещи с такой фактурой легко сочетать как с базовыми футболками и джинсами, так и с элегантными платьями.

Самой популярной вещью лета стали ажурные топы. Особенно актуальными считаются модели полностью без рукавов или с длинными рукавами, которые защищают от прохладных вечеров, но благодаря "открытому" плетению остаются комфортными даже в жару. Их носят с джинсами, льняными брюками и длинными юбками.

Не меньшую популярность приобрели вязаные крючком платья. Они давно перестали быть исключительно пляжной одеждой и сегодня легко сочетаются с различными украшениями, босоножками или балетками для прогулок по городу или вечерних выходов.

Среди неожиданных фаворитов сезона оказались и балетки с ажурным плетением. Такая обувь стала альтернативой классическим закрытым моделям и прекрасно дополняет летние образы с платьями, льняными костюмами или широкими брюками.

Также в списке оказались юбки и штаны, выполненные в технике вязания крючком. Стилисты советуют сочетать их с максимально простыми вещами – однотонными майками, жилетами или базовыми рубашками, чтобы фактурное плетение оставалось главным акцентом образа.

Еще один хит лета – вязаные сумки. Они стали стильной альтернативой традиционным моделям из рафии и соломы. Чаще всего модницы выбирают шопперы или компактные сумки в молочных, бежевых или шоколадных оттенках.

Завершает список главных микротрендов треугольный шарф, выполненный в технике вязания крючком. Его носят как платок на голову, повязывают на шею или используют в качестве декоративного аксессуара для сумки.

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