Не коричневый и не бежевый: 6 неожиданных осенних цветов, которые будут носить только люди со вкусом

Осенний гардероб долгое время ассоциировался со спокойными оттенками, такими как коричневый и бежевый, однако в этом сезоне эстетика "тихой роскоши" отошла на второй план. В 2026 году в моду неожиданно ворвались яркие цвета, которые за считанные секунды сделают любой ваш образ значительно свежее.

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Редакторы издания Who What Wear собрали шесть самых трендовых оттенков этой осени, которые уже успели покорить мировые подиумы. Трендовая палитра предлагает большое количество глубоких и нежных цветов, поэтому даже самые взыскательные модники найдут, чем пополнить свой шкаф.

Пряный красный

Этот цвет придаст вашему осеннему гардеробу уникальную энергию, что будет особенно уместно в пасмурные дождливые дни. Ярко-красный появился на подиумах мировых брендов еще в 2023 году, однако в этом сезоне вышел далеко за рамки акцентных аксессуаров. Пальто, джинсы или кофты эффектного оттенка станут прекрасной основой для ваших образов.

Бирюзовый

Насыщенный сине-зеленый цвет поможет вам добавить нотку ретро-эстетики в осенний гардероб. Попробуйте сочетать в одном образе бирюзовый с более глубоким оттенком, например, шоколадно-коричневым, и вы будете выглядеть непревзойденно. Если же не хочется привлекать к себе слишком много внимания, дополните наряд акцентным аксессуаром модного оттенка.

Лимонный сорбет

В 2026 году желтый цвет "накрыла" новая волна популярности, которая никуда не исчезнет и осенью. Вещи спокойного оттенка "лимонный сорбет", которые уже заполонили показы известных брендов, могут стать отличной основой для ваших многослойных образов, ведь легко впишутся практически в любой гардероб.

Фиолетовый

Этот цвет станет настоящим модным хитом осени. Насыщенные сливовые и баклажанные оттенки гармонично сочетаются с любимой многими коричневой одеждой, но в то же время придают образу игривости.

Черный

Черный – самый универсальный цвет, который не теряет популярности среди модников на протяжении многих десятилетий. Дизайнеры всегда придают "новое дыхание" вещам этого глубокого оттенка, а в этом году сделали акцент на фактурных силуэтах и интересных тканях.

Обожженная паприка

Осенний гардероб точно не обойдется без нотки "пряностей", поэтому стоит обратить внимание на оттенки корицы и обожженной паприки. Желтовато-коричневый цвет станет изысканной альтернативой скучному бежевому, придавая вашим нарядам теплоту и яркость.

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