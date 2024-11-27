Не допускайте этих ошибок: парикмахер раскрыл идеальную формулу ухода за редкими и лишенными объема волосами

Некоторые женщины имеют проблемы с сухими и ломкими волосами. Причин может быть множество: неправильный уход, дефицит витаминов или генетика. Однако не стоит расстраиваться, ведь ситуацию можно улучшить, если придерживаться некоторых правил.

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Известный парикмахер Жюльен Ле Румер в разговоре с Vogue дал советы, как ухаживать за сухими и ломкими волосами, а также придать им объем. Эксперт назвал основные пункты, которых нужно придерживаться, если вы хотите иметь роскошную шевелюру.

Откажитесь от утюжков

Это касается и фенов тоже. Высокая температура очень вредит сухим от природы волосам. Если нет возможности отказаться от стайлеров, следует использовать термозащиту. Достаточно распределить ее по всей длине перед укладкой.

Уход

Расчесывать мокрые волосы не рекомендуют. Сначала следует использовать экспресс-кондиционер, чтобы быстро распутать волосы после душа. Полотенцем нужно осторожно избавиться от лишней воды, но ни в коем случае сильно не тереть, ведь это нанесет вред волосам. Также не лишним будет заменить обычную наволочку для подушки на шелковую. Она обеспечит минимальное трение во время сна, которое делает пряди тонкими.

"Вы можете добавить в свою любимую маску немного глины рассул. Она идеально обогащает всеми минералами, укрепляет корни, что уменьшит выпадение, придает объем и эластичность", – уверил парикмахер Жюльен Ле Румер.

Прически

Прически, предусматривающие туго завязанные волосы – хвост или гульку – нужно обходить. Они приводят к ломкости и изломам. Если пряди нужно собрать в кучу, лучше использовать для этого шелковые резинки.

Массаж

Во время мытья головы рекомендуют пальцами или резиновой щеткой массировать кожу. Это стимулирует циркуляцию крови, что обеспечит более активный рост волос и уменьшит их выпадение.

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