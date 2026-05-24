Имеют мгновенный эффект: какие цвета волос омолаживают

С возрастом не только в волосах появляется седина – падает также контрастность внешности. И вот тот цвет шевелюры, который так подходил вам в 30 или в 40, в 50 делает лицо уставшим и блеклым.

Видео дня

Самое время изменить свой подход к окрашиванию. Правильно подобранный оттенок прядей или легких блесков-рефлексов способен освежить все лицо и визуально сбросить несколько лет. И издание Interia Kobieta рассказало о пятерке самых удачных оттенков, которые помогут справиться с этой задачей.

Медовый блонд

Окрашивание в блонд – это классический инструмент омоложения, но будьте внимательны: далеко не каждый его оттенок сыграет вам на руку. Платина, например, может добавить возраста и подчеркнуть усталость кожи. Зато медовый блонд – теплый, солнечный и слегка золотистый – действует как естественный фильтр мягкого фокуса. Он подсвечивает лицо, добавляет ему сияния и мягкости.

Для кого? Идеально подходит обладательницам теплого подтона кожи – оливкового, персикового или слегка загорелого. А если у вас светлые глаза, эффект просто гарантирован.

Идеально подходит обладательницам теплого подтона кожи – оливкового, персикового или слегка загорелого. А если у вас светлые глаза, эффект просто гарантирован. Почему омолаживает? Он прекрасно отражает свет, благодаря чему кожа кажется более гладкой. Этот цвет создает эффект естественной свежести и легкости. Также он безупречно подходит к нежному и повседневному макияжу.

Просто добавьте в шевелюру тонких бликов – сочетание медовых и карамельных прядей создаст иллюзию густоты и естественного блеска волос.

Шоколад с карамелью

Темные оттенки часто недооценивают, когда речь заходит об омоложении. А зря, ведь правильно подобранный цвет – например, глубокий шоколадный с карамельными бликами – может изменить в вашем образе буквально все.

Для кого? Для брюнеток и шатенок, которые хотят смягчить свой образ без радикальных изменений. Это отличный выбор для женщин с зелеными или карими глазами – карамель придаст им невероятной глубины.

Для брюнеток и шатенок, которые хотят смягчить свой образ без радикальных изменений. Это отличный выбор для женщин с зелеными или карими глазами – карамель придаст им невероятной глубины. Почему омолаживает? Теплые нотки визуально смягчают черты лица. Более светлые пряди отражают свет и убирают тусклый, землистый оттенок кожи. Лицо становится более фактурным, будто после удачного контуринга.

Но при окрашивании избегайте однотонного, "плоского" цвета. Добавьте деликатных бликов с помощью техники балаяж, чтобы получить эффект выгоревших на солнце прядей.

Клубничный блонд

Немного безумно? Возможно. Но клубничный блонд – то есть мягкое сочетание золотого, медного и едва заметного розового оттенков – является одним из самых недооцененных, но в то же время эффективных цветов в стиле anti-aging.

Для кого? Для смелых! Лучше всего смотрится на светлой коже с розовым или нейтральным подтоном. Он волшебно подчеркивает голубые и серые глаза.

Для смелых! Лучше всего смотрится на светлой коже с розовым или нейтральным подтоном. Он волшебно подчеркивает голубые и серые глаза. Почему омолаживает? Розовые нюансы создают "эффект здоровой кожи" – как будто вы только что вернулись с выходных в спа-салоне. Такой цвет визуально разглаживает и осветляет лицо, добавляет свежести и девичьего шарма, но без всякой инфантильности.

Вдобавок вам не обязательно сразу красить всю длину. Попробуйте этот цвет в варианте омбре или в виде пастельных рефлексов, особенно если это ваши первые эксперименты с розовыми тонами.

Коричневая медь

Если вы думаете, что рыжие оттенки старят – вы ошибаетесь. Весь секрет скрывается в нюансах. Классическая яркая медь иногда действительно выглядит слишком тяжело, а вот коричный рыжий – это значительно теплее, мягче и светлее версия с благородной коричневой ноткой.

Для кого? Для людей со светлой и средней кожей, особенно с веснушками – для них этот цвет является естественным союзником.

Для людей со светлой и средней кожей, особенно с веснушками – для них этот цвет является естественным союзником. Почему омолаживает? Он добавляет тепла всему лицу, создавая впечатление здорового румянца и свежести. Такой оттенок приковывает внимание к самим волосам, отвлекая взгляд от возможных морщин. Кроме того, он имеет особый кинематографический вайб, ассоциирующийся с энергией и сильным характером.

Сделайте ставку на интенсивный блеск: используйте спреи-блески и специальные масла для стайлинга. Сияющие рыжие волосы – это ваш лучший антивозрастной трюк.

Холодный бронд

Не можете определиться: блонд или шатен? Выбирайте бронд – то есть микс этих двух цветов с преобладанием холодных тонов. Это универсальный, максимально естественный и чрезвычайно удачный с точки зрения омоложения вариант.

Для кого? Для тех, кто хочет изящных и спокойных изменений без лишнего эпатажа. Прекрасно подойдет женщинам после 40 лет, которые избегают резких и брутальных контуров.

Для тех, кто хочет изящных и спокойных изменений без лишнего эпатажа. Прекрасно подойдет женщинам после 40 лет, которые избегают резких и брутальных контуров. Почему омолаживающий? Благодаря сдержанной палитре он смягчает общие черты лица, подходит практически к любому типу внешности и создает впечатление ухоженных, здоровых и густых волос.

Для окрашивания лучше выбрать технику сомбре – мягкие, размытые переходы цвета без четких линий придадут прическе легкости и непринужденного юношеского уюта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как часто нужно ходить к парикмахеру, в зависимости от вашего типа волос.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.