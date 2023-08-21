Не делайте ошибок! Этот маникюр смотрится нелепо на коротких ногтях и "дешевит" образ. Фото
Многие девушки предпочитают короткие ногти, поскольку это удобно и практично. Впрочем, следует знать, что не все оттенки и дизайны подходят этой длине.
Горизонтальные рисунки или яркие цвета дешевят образ и смотрятся на руках неаккуратно. OBOZREVATEL показал, какой маникюр не стоит делать на короткие ногти.
- Френч
Нарисовать френч на коротких ногтях – сложная задача, потому что линии надо рисовать очень узко. Однако результат совсем не порадует, поскольку визуально укоротит ногтевую пластину.
Французский дизайн подходит только в том случае, если ноготь хотя бы чуть-чуть отрастет за палец. Вместо этого стоит выбрать лунный маникюр или обратный френч, который сейчас находится на пике популярности.
- Горизонтальные рисунки
Маникюр с графикой в тренде и некоторые картинки красиво смотрятся на коротких ногтях. Однако следует избегать любых прямых горизонтальных полос.
Они словно "режут" ноготь, создавая впечатление, что пластина вытянута не в длину, а в ширину. Вертикальный дизайн напротив удлиняет ноготь, потому полосы лучше рисовать от начала ногтя и до конца.
- Бежевый цвет
На очень коротких ногтях светлые оттенки могут выглядеть некрасиво, поскольку обладают свойством съедать пространство. Тогда ногти словно сливаются с пальцами и кажутся совсем маленькими. Темные оттенки, напротив, выглядят эффектно именно на короткой длине.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как перестать грызть ногти. Эта плохая привычка не только портит внешний вид, но и оказывает негативное влияние на здоровье.
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