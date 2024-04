Названы самые трендовые штаны 2024 года: они утонченные и очень комфортные

Шелковые брюки – не популярный выбор одежды среди модниц, однако они нацелены захватить тренды 2024 года своим удобством, невесомостью и изысканностью. Этот элемент гардероба является превосходной заменой льняных брюк, которые в прохладную погоду будут самым лучшим выбором.

Образ с шелковыми штанами не нуждается в большом количестве аксессуаров, ведь блеск ткани автоматически придает ему игривости. Как отмечает Who What Where UK, они помогают сохранить расслабленный и непринужденный силуэт.

Под этот элемент одежды достаточно легко подобрать верх, который сбалансирует возможный "слишком мечтательный" и в определенной степени домашний образ. Источник советует совмещать прямые шелковые брюки с текстурным свитером или кардиганом, а в летних вариациях – с топом или оверсайз футболкой. В частности, к ним прекрасно подходят босоножки на ремешках и минималистичные балетки.

Ранее OBOZ.UA писал, какая верхняя одежда будет идеальной заменой вечной джинсовой куртке. Эту вещь можно легко соединить что вместе с любыми брюками, что с платьем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!