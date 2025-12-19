Назван самый роскошный маникюрный тренд зимы 2025/2026: и он уже может быть у вас на руках

В зимнем сезоне 2025/2026 бьюти-индустрия делает ставку на сочетание сдержанной роскоши и практичности. Самым шикарным маникюром холодного периода официально называют короткие ногти в коричневой гамме – тренд, который уже активно обсуждают в профессиональной среде.

Видео дня

Речь идет не только о цвете, но и об изменении самого подхода к длине. Vogue British утверждает, после лет популярности наращивания и сложных форм акцент постепенно смещается на короткие ногти, которые выглядят ухоженно, дорого и в то же время удобны в повседневной жизни.

Катализатором тренда стал пятый сезон сериала "Эмили в Париже" от Netflix. Именно маникюр главной героини – Эмили Купер в исполнении Лили Коллинз – привлек внимание мастеров. Необычайно короткие коричневые ногти актрисы стали визуальным маркером нового сезона.

Мастер ногтей Имарни, которая работает с Лили Коллинз, ранее на этой неделе опубликовала в Instagram фото "супершикарных коротких квадратных шоколадных ногтей", созданных для предстоящих съемок сериала. Именно этот маникюр многие эксперты назвали ключевым референсом зимы 2025/2026.

Впрочем, тренд не ограничивается только глубоким шоколадом. Мастера советуют обратить внимание и на более светлые варианты – нежно-коричневый или сиренево-коричневый для более мягкого и повседневного образа. По форме, кроме короткого квадрата, актуальными остаются короткие овальные и миндалевидные ногти.

Для тех, кто хочет добавить маникюру характера, допускаются деликатные акценты – легкий глянец или эффект "кошачьего глаза". При этом главное правило сезона остается неизменным: минимализм, опрятность и ощущение тихой роскоши без чрезмерных деталей.

Ранее OBOZ.UA писал о цвете маникюра, который станет абсолютным хитом в 2026 году и заменит бордовый. Ему пришло время уступить свое место.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!