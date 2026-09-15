Назван самый популярный цвет маникюра на сезон осень-зима

С наступлением холодов мы не только обновляем свой гардероб с помощью уютных свитеров, сапог и пальто, но и полностью пересматриваем цветовую палитру своего личного стиля. Смена сезонов традиционно требует отказа от ярких летних оттенков в пользу более сдержанных и глубоких тонов в уходе за ногтями.

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Однако в этом сезоне главные тенденции удивили отсутствием в топах классического красного или розового покрытия, отмечает myself.de. Стилисты говорят, что звание самого модного маникюра осени и зимы 2026 года уверенно завоевал насыщенный бордовый цвет, который создает особое уютное настроение и выглядит как современная элегантная альтернатива привычным оттенкам.

Какой цвет маникюра выбрать на осень

Эксперты отмечают, что бордовый лак отличается универсальностью и подходит к любой форме и длине ногтей. Наиболее изысканно этот цвет смотрится на коротких квадратных ногтях, а для любителей длинных ногтей идеально подойдет миндалевидная форма, которая придаёт образу роскошь.

Для создания безупречного финиша рекомендуется использовать глянцевый топ, независимо от типа покрытия – будь то обычный лак, гель, акрил или шеллак. Кроме того, стилисты советуют сочетать этот темный оттенок с ювелирными изделиями: как золотые, так и серебряные украшения одинаково подчеркивают глубину и сияние модного цвета.

OBOZ.UA предлагает варианты маникюра, способные омолодить руки.

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