Настоящее омоложение: топ идеальных причесок для женщин старше 60 лет

С возрастом волосы часто становятся тоньше, теряют густоту и объем, а привычные прически уже не дают такого эффекта, как раньше. На состояние волос влияют гормональные изменения, стресс, горячая укладка и естественные процессы старения.

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Стилисты советуют в таком случае не пытаться любой ценой сохранить длину, а подобрать стрижку, которая пойдет волосам на пользу. Одним из самых удачных вариантов для женщин после 60 лет остается боб – универсальная прическа, которая помогает создать впечатление большей густоты и придает образу легкость, сообщает Parade.

Почему боб – идеальная стрижка после 60

Классический боб может заканчиваться у подбородка или доходить почти до плеч. Именно эта вариативность позволяет адаптировать стрижку под форму лица, густоту волос и образ жизни.

Для тонких волос особенно важно не переусердствовать со слоями. Если убрать слишком много объема, кончики могут казаться ещё более редкими. Зато четкий нижний край и деликатный объём у корней часто дают гораздо лучший результат.

Кроме того, более короткая длина не утяжеляет волосы, поэтому они легче приподнимаются у корней и сохраняют форму.

Какая длина подходит для разных типов лица

Женщинам с круглым лицом часто идет удлиненный боб чуть ниже линии челюсти – он визуально вытягивает пропорции.

Для удлиненного лица можно выбрать более пышный вариант до подбородка, чтобы добавить объема по бокам.

Мягкие пряди у скул, косой пробор или лёгкая текстура помогают сделать черты лица более нежными. В то же время стилисты советуют избегать слишком жёстких контуров и тяжёлой градуированной формы.

Ровный боб до подбородка

Это один из лучших вариантов, если кончики стали тонкими и неравномерными.

Четкий срез создает плотную нижнюю линию, благодаря которой волосы кажутся гуще. Длина до подбородка при этом хорошо открывает шею и подчеркивает линию челюсти. Для укладки достаточно высушить волосы феном, слегка подкручивая кончики внутрь.

Объемный bubble bob

Так называемый "bubble bob" имеет округлую, мягкую форму и легкие слои, которые создают естественный объем. Прическа особенно удачно смотрится на овальном и сердцевидном лице, ведь она добавляет ширины там, где волосы могут терять пышность.

Главный эффект такой стрижки – не идеальная гладкость, а легкость и движение. Её можно укладывать мягкими волнами или оставить немного небрежной.

Градуированный боб

Натуральные седые волосы могут стать частью очень элегантного образа.

Небольшие слои на макушке добавляют объема и помогают замаскировать участки, где волосы стали реже. При этом основную массу лучше сохранить, чтобы кончики не потеряли плотности.

Такой вариант особенно хорошо смягчает квадратные черты лица. Для дополнительного объёма можно использовать лёгкое средство для прикорневой зоны.

Перевернутый боб

В этой стрижке волосы на затылке короче, а передние пряди остаются длиннее.

Благодаря такой форме прическа приобретает дополнительный объем в задней части головы. Это может быть особенно полезно, если волосы заметно поредели именно на затылке.

Важно лишь избегать слишком резких переходов – более мягкая градуированная форма обычно даёт более современный и естественный результат.

Удлиненный skinny bob

Для тех, кто не готов к очень короткой стрижке, подойдет удлиненный боб.

Он сохраняет больше длины, но в то же время избавляет волосы от лишнего веса. Дополнительный эффект могут создать челка-шторка или длинные пряди у лица. Такая прическа переносит акцент на глаза и скулы и помогает сделать образ свежее.

Каких ошибок лучше избегать

На тонких зрелых волосах чрезмерная филировка и большое количество коротких слоев могут дать противоположный эффект – вместо объема волосы станут еще более редкими на концах.

Также не всегда удачно смотрятся слишком прямые, жесткие линии и сильно приглаженные укладки.

Гораздо лучше оставить прическе немного движения, мягкого объема у корней и естественной текстуры. Именно такая стрижка обычно делает образ легче, современнее и визуально моложе.

OBOZ.UA предлагает узнать секреты подбора стрижки для разных типов лица.

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