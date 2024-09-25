Надоел леопард? 5 принтов, которые будут модными осенью-2024

Осенью 2024 года в коллекциях брендов можно найти огромный спектр принтов: от сдержанных геометрических до необычных ярких (как вот принт-фреска, которому присущи рисунки, вдохновленные живописью эпохи Возрождения (интерпретации шедевров Дюрера, Брейгеля, Да Винчи, Босха и так далее)). Все они – не просто узоры. Это – интересный способ для самовыражения, а также пространство для творческих экспериментов.

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Итак, какие принты актуальны этой осенью (и еще долго не будут покидать модный пьедестал)? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Клетчатый

В 2024 году в моде будет не только шотландская клетка и виши, но и принт "гусиная лапка" (пье-де-пуль), windowpane и гленчек. Они отлично вписываются как в строгий образ, так и в романтический. Для первого лучше подбирать природные оттенки (темно-зеленый, коричневый, бордовый, серый, бледный голубой и т.д.), а для второго – акцентные (розовый, красный, яркий синий, желтый и подобные).

2. Гороховый

Этот узор моментально делает образы легкими и игривыми. Ранней осенью носите шелковые/хлопчатобумажные платья или блузы из polka dot (мелкий горох), а когда станет прохладнее – дополняйте луки принтованными пальто и куртками. Если хотите постепенно интегрировать горох в гардероб, начните с платка или маленькой сумочки. Вам понравится.

Обратите внимание! Polka dot должен быть единственным акцентом: иначе вы перегрузите образ.

3. Зебровый

Наконец-то дизайнеры нашли стильную альтернативу леопардовым и тигровым принтам – зебровые узоры. Причем речь идет как о классических черно-белых, так и о красочных (с розовыми, зелеными, синими, фиолетовыми пятнами и т.п.). Можем подсказать еще один из интересных способов выделиться: дополните образ блузой или свитером с паттерном "полосатые кони".

4. Цветочный

Вам не показалось. Теперь флористические узоры есть не только в коллекциях весенних и летних сезонов, но и в осенних. Единственное отличие в холодное время года – цветы по большей части крупные или средних размеров (а не мелкие). Один из наилучших вариантов для создания женственного образа – принтованные макси-платья. Стилизуйте их грубыми ботинками на шнуровке или лоферами.

5. Полосатый

Выбирайте вещи с горизонтальными или вертикальными линиями. С ними образ станет расслабленным и динамичным, с нотками французского шарма. Если черно-белые узоры для вас слишком скучны, то выбирайте разноцветные. Другие вариации принта, диагонали или "елка", более капризны в стилизации и ненадолго задержатся в трендах.

Помните! Горизонтальные линии (как тонкие, так и толстые) визуально придадут объем, а тонкие вертикальные – вытянут силуэт и сделают фигуру более стройной.

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