Можно ли постоянно носить гель-лак: потенциальные опасности

Те, кто страдает от ломкости ногтей, кому надоели постоянные сколы лака или просто нет желания каждый раз самостоятельно делать маникюр, часто выбирают гелевое покрытие. Это позволяет неделями сохранять опрятный вид, но и порождает вопрос – насколько это безопасно.

Издание Myself решило разобраться во всех нюансах. И выяснило, можно ли носить гель-лак постоянно, или все же стоит делать перерывы. И какие риски для здоровья может нести такой маникюр.

Возрастает ли риск рака кожи?

Гелевое покрытие состоит из нескольких слоев материала, которые наносятся постепенно. Для их отверждения и полимеризации большинство современных салонов используют преимущественно LED-лампы, однако иногда все еще применяют и УФ-лампы.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга провели исследование влияния УФ-ламп на клетках людей и мышей, опубликовав результаты в журнале Nature Communications. Они обнаружили, что регулярное использование таких устройств может повреждать ДНК и вызывать мутации в клетках человека, что потенциально повышает риск развития рака кожи.

Однако ученые предостерегают, что для окончательных выводов нужно больше данных. Ожидается, что пройдет не менее десятилетия, прежде чем подобные исследования будут завершены и появится точный результат.

Так что, если вы хотите в условиях нехватки научных данных снизить даже потенциальные риски, обратите внимание на несколько моментов:

в салоне во время маникюра выбирайте только LED-лампы – для этого всегда уточняйте у мастера тип оборудования;

во время маникюра надевайте специальные перчатки с открытыми кончиками пальцев, чтобы защитить кожу рук;

заранее наносите на кисти солнцезащитный крем (SPF).

Вредит ли гель натуральным ногтям

Что можно утверждать наверняка прямо сейчас – это то, что гель действительно негативно влияет на состояние натуральной ногтевой пластины. Из-за толстого искусственного слоя покрытия кислород почти не попадает к ногтю. Это часто приводит к деградации рогового слоя: ногти становятся мягкими, тонкими и ломкими. Кроме того, возрастает риск инфекций.

Ногтевая пластина состоит из кератина, который затвердевает именно при контакте с кислородом. Когда ноготь покрыт гелем, он остается мягким и требует нескольких дней после снятия покрытия, чтобы снова окрепнуть. Поскольку в этот период ногти очень уязвимы, стоит использовать средства для укрепления и, по возможности, оставлять тонкий слой геля, чтобы он рос вместе с натуральным ногтем.

Опасность ногтевого грибка

А еще искусственные ногти создают идеальные условия для размножения грибка. Уже во время нанесения или ношения между гелем и натуральным ногтем могут образовываться полости, где поселяются дрожжевые, плесневые или нитчатые грибы. Они прекрасно чувствуют себя в теплой среде без доступа воздуха.

Поскольку участки под гелем трудно тщательно очистить, там также могут накапливаться вирусы и бактерии. Поэтому Институт Роберта Коха издал рекомендации, согласно которым персонал в больницах, кабинетах врачей, домах престарелых и других медицинских учреждениях должен иметь исключительно натуральные и коротко подстриженные ногти.

Конечно, все эти риски являются лишь вероятными и при правильном выполнении маникюра может не возникнуть никаких проблем. Однако эксперты все же советуют делать небольшие перерывы в нанесении гель-лака и в это время ухаживать за живой ногтевой пластиной с помощью специальных средств. А если у вас возникли вопросы или сомнения относительно состояния ваших ногтей, обратитесь в профессиональную студию маникюра или за консультацией к врачу.

