Как красить ногти, чтобы лак не стекал на кутикулу: профессиональный трюк

Аккуратно накрашенные ногти без следов лака на коже – результат, которого можно достичь и дома, если знать один простой профессиональный прием. Именно он помогает избежать ситуации, когда лак или гель-лак выходит за пределы ногтя и попадает на кутикулу или кожу.

Видео дня

Суть заключается в том, чтобы сначала тонкой кисточкой очертить контур ногтя. Детали рассказало издание Myself.

Во время домашнего маникюра многие сталкиваются с той же проблемой: даже если стараться действовать очень осторожно, лак все равно может попадать на кожу возле ногтя. Чаще всего это случается именно по краям, где обычной кисточкой трудно работать максимально точно.

Чтобы этого избежать, ногти сначала нужно подготовить как обычно: придать им форму, очистить и нанести базовое покрытие. После этого берут лак и тонкую кисточку для нейл-арта.

Именно этой тонкой кисточкой нужно очень аккуратно провести линию вдоль края ногтя, фактически очертив его по контуру. Таким образом ноготь как бы получает четкую рамку, которая сразу задает границы для дальнейшего нанесения цвета. Чем тоньше кисточка, тем точнее будет этот контур.

Если используется гель-лак, после нанесения такой линии его не нужно сразу полимеризовать. Он должен оставаться во влажном, еще не зафиксированном состоянии.

После этого можно спокойно красить остальную часть ногтя обычной кисточкой из флакона. Предварительно созданная линия работает как четкий ориентир, благодаря которому легче не выходить за пределы ногтя. В результате края получаются чистыми и аккуратными, а лак не попадает на кожу.

Эффективность этого способа объясняется очень просто. Обычная кисточка для лака работает грубее, особенно на сложных участках возле кутикулы и по бокам. Там случается больше всего ошибок. Тонкая кисточка дает гораздо больше контроля и позволяет сначала проработать самые сложные места.

В результате маникюр имеет более четкие линии и не требует такого количества коррекций. Особенно полезным этот прием считается для темных оттенков или очень жидкого гель-лака, когда любая ошибка сразу становится заметной.

Не менее важно набирать на кисточку немного лака. Если продукта будет слишком много, линия может получиться неровной, слишком толстой или начать растекаться. Тогда четкий контур, наоборот, потеряет смысл.

OBOZ.UA писал о модном тренде маникюра, который предполагает полупрозрачное молочно-белое покрытие с глянцевым финишем.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.