Мозг просит сладкого? Это обман. Фитнес-тренер Анита Луценко назвала хитрость, которая мешает похудеть

Известный украинский тренер Анита Луценко рассказала, почему постоянно хочется сладкого и как с этим справиться. Ведь ни для кого не секрет, что лакомства богаты быстрыми углеводами, что и приводит к набору лишнего веса, если не контролировать количество потребленного.

Тренер в Instagram рассекретила один из величайших обманов мозга и назвала два способа, которые помогут его "утихомирить" – пить достаточно воды и съесть питательные продукты.

"Когда мозг просит сладкого – это обман. На самом деле организм в этот момент нуждается в белке или воде", – написала она.

В частности, Алина Луценко не против сладостей, но если их употреблять дозировано. Лучшим и легким вариантом отказаться от лакомства будет есть достаточное количество клетчатки и белка.

"Съесть норму белка, клетчатки – это еще надо очень постараться и тогда сладкому почти не останется места. Я не против сладкого, скорее даже "за", но элегантно "за"! Для удовольствия и наслаждения, а не питания", – объяснила тренер.

В комментариях к своему посту Луценко не отрицает, что обязательный десертик после еды вполне может быть обычной привычкой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анита Луценко называла вещи, мешающие сбросить лишний вес и получить желаемую фигуру. Их часто выполняют на подсознательном уровне и оставляют без внимания.

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