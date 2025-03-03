Модный провал на Оскаре 2025: семь звезд, опозорившихся на красной дорожке из-за своих стилистов. Фото

Церемония Оскар традиционно становится не только главным событием в мире кино, но и самым масштабным модным дефиле года. 97 церемония не стала исключением: красная дорожка сияла роскошными платьями, отточенными образами и стильными экспериментами.

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Однако не всем звездам удалось попасть в цель – некоторые их выходы вызвали удивление и стали предметом оживленного обсуждения. Cosmopolitan поделился самыми неудачными образами голливудских звезд.

1. Зои Салдана в Saint Laurent

Номинантка на премию за лучшую женскую роль второго плана выбрала платье, которое в теории могло стать хитом, но на практике оказалось провалом. Неудачный крой, слишком высокая юбка и удивительное сочетание деталей сделали образ Салданы неряшливым и нелогичным.

2. Фелисити Джонс в Armani Privé

Ее металлическое платье могло бы стать настоящей сенсацией, но верхняя часть напоминала костюм инструктора по аэробике 80-х. Перебор с дизайном испортил общее впечатление, превратив блестящий замысел в разочарование.

3. Боуэн Янг в Etro

Его верх был эффектен: стильная вышивка, розовая рубашка, кожаные элементы. Но как только взгляд опускался ниже талии, настроение менялось. Обычные офисные штаны и будничные ботинки сделали образ разбалансированным и лишенным завершенности.

4. Эль Фаннинг в Givenchy

Звезда выбрала ретро-образ, вдохновленный Одри Хепберн, однако он оказался слишком предсказуемым и не обладал свежестью. Хотя платье выглядело изящно, оно не добавляло ничего нового к его привычному стилю.

5. Майки Мэдисон в Christian Dior

Звезда фильма "Анора" тоже выбрала образ в духе Одри Хепберн – элегантный, но слишком прогнозируемый. Хотя стиль ретро всегда выигрышный, этот выбор был слишком прост для главного кинособытия года.

6. Люпита Нионго в винтажном Chanel

Ее платье из архивов Chanel 1991 года оказалось слишком тяжелым из-за сочетания кисточек, жемчужин и блестков. Образ выглядел перегруженным, и хотя Люпита излучала уверенность, дизайн платья нуждался в существенных корректировках.

7. Фернандо Торрес в Chanel

Ее платье было красивым, но слишком сдержанным для такого большого вечера. Оно не была неудачным, но и не оставило особого впечатления, что для красной дорожки тоже своеобразный модный провал.

Ранее OBOZ.UA писал, что на "Оскаре 2025" спародировали встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, а именно момент, когда у президента Украины поинтересовались его деловым костюмом.

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