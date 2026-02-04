Модный эксперт назвала одежду, которую мужчины 'ненавидят' видеть на женщинах: от широких брюк до бежевого цвета

Британский модный эксперт Шейн Уотсон проанализировала актуальные тренды и назвала вещи из женского гардероба, которые, по ее наблюдениям, часто не находят одобрения у мужчин. В то же время мода прежде всего должна оставаться способом самовыражения, а не инструментом подстройки под чужие предпочтения.

Видео дня

По словам специалиста в материале Daily Mail, многие из определенных ею позиций занимают высокие места в модных "чартах" и помогают формировать индивидуальный стиль. Именно поэтому выбор всегда остается за женщинами.

Мешковатые и широкие брюки

Объемные силуэты уже несколько сезонов подряд удерживают популярность, однако именно они нередко вызывают противоречивые реакции. Эксперт объясняет, что такие модели могут быть более гармоничными визуально, если уравновесить пропорции – например, совместить их с приталенным верхом или укороченным жакетом. Также стилистически помогает открытая лодыжка или обувь на каблуках, которая добавляет образу структуры.

Одежда из кожи или экокожи

Распространенный стереотип о безоговорочной привлекательности кожаных вещей эксперт называет преувеличенным. Чаще всего вопрос вызывает не материал, а его "вес" в визуальном смысле – массивные пиджаки, жесткие байкерские куртки или слишком плотные тренчи могут создавать слишком грубый образ. Зато мягкие куртки, юбки А-силуэта или брюки прямого кроя являются более сбалансированными.

Нейтральная бежево-серая гамма

Как отмечает Уотсон, долгое время базовые оттенки оставались универсальным решением, однако не все воспринимают их как выразительные. Сейчас, по ее словам, ситуация меняется: дизайнеры делают ставку на цвета и принты, а минимализм постепенно отходит на второй план. Сочетание нейтральной базы с анималистическими или графическими узорами может добавить образу динамики.

Постоянная ставка на брюки

Популярность брюк растет, но параллельно возвращаются и юбки – в частности более длинные и объемные модели. Эксперт обращает внимание, что обновленный силуэт открывает больше возможностей для стилизации, особенно если избегать слишком плотных колготок или слишком тяжелой обуви.

Узкие футболки-поло

Этот элемент гардероба уже называют одним из базовых в 2026 году, хотя воспринимается он неоднозначно, как замечает эксперт. Чтобы сделать образ более мягким, она советует использовать многослойность – например, сочетать поло с замшевой курткой или легкой верхней одеждой.

Ранее OBOZ.UA писал, какой цвет будет самым трендовым весной 2026 года. Это оттенок, который существует где-то посередине, но при этом выделяется больше всего остального.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.