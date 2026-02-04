УкраїнськаУКР
русскийРУС

Модный эксперт назвала одежду, которую мужчины "ненавидят" видеть на женщинах: от широких брюк до бежевого цвета

Катерина Галущенко
Lady Oboz
2 минуты
780
Модный эксперт назвала одежду, которую мужчины 'ненавидят' видеть на женщинах: от широких брюк до бежевого цвета

Британский модный эксперт Шейн Уотсон проанализировала актуальные тренды и назвала вещи из женского гардероба, которые, по ее наблюдениям, часто не находят одобрения у мужчин. В то же время мода прежде всего должна оставаться способом самовыражения, а не инструментом подстройки под чужие предпочтения.

Видео дня

По словам специалиста в материале Daily Mail, многие из определенных ею позиций занимают высокие места в модных "чартах" и помогают формировать индивидуальный стиль. Именно поэтому выбор всегда остается за женщинами.

Мешковатые и широкие брюки

Объемные силуэты уже несколько сезонов подряд удерживают популярность, однако именно они нередко вызывают противоречивые реакции. Эксперт объясняет, что такие модели могут быть более гармоничными визуально, если уравновесить пропорции – например, совместить их с приталенным верхом или укороченным жакетом. Также стилистически помогает открытая лодыжка или обувь на каблуках, которая добавляет образу структуры.

Модный эксперт назвала одежду, которую мужчины "ненавидят" видеть на женщинах: от широких брюк до бежевого цвета

Одежда из кожи или экокожи

Распространенный стереотип о безоговорочной привлекательности кожаных вещей эксперт называет преувеличенным. Чаще всего вопрос вызывает не материал, а его "вес" в визуальном смысле – массивные пиджаки, жесткие байкерские куртки или слишком плотные тренчи могут создавать слишком грубый образ. Зато мягкие куртки, юбки А-силуэта или брюки прямого кроя являются более сбалансированными.

Модный эксперт назвала одежду, которую мужчины "ненавидят" видеть на женщинах: от широких брюк до бежевого цвета

Нейтральная бежево-серая гамма

Как отмечает Уотсон, долгое время базовые оттенки оставались универсальным решением, однако не все воспринимают их как выразительные. Сейчас, по ее словам, ситуация меняется: дизайнеры делают ставку на цвета и принты, а минимализм постепенно отходит на второй план. Сочетание нейтральной базы с анималистическими или графическими узорами может добавить образу динамики.

Модный эксперт назвала одежду, которую мужчины "ненавидят" видеть на женщинах: от широких брюк до бежевого цвета

Постоянная ставка на брюки

Популярность брюк растет, но параллельно возвращаются и юбки – в частности более длинные и объемные модели. Эксперт обращает внимание, что обновленный силуэт открывает больше возможностей для стилизации, особенно если избегать слишком плотных колготок или слишком тяжелой обуви.

Модный эксперт назвала одежду, которую мужчины "ненавидят" видеть на женщинах: от широких брюк до бежевого цвета

Узкие футболки-поло

Этот элемент гардероба уже называют одним из базовых в 2026 году, хотя воспринимается он неоднозначно, как замечает эксперт. Чтобы сделать образ более мягким, она советует использовать многослойность – например, сочетать поло с замшевой курткой или легкой верхней одеждой.

Модный эксперт назвала одежду, которую мужчины "ненавидят" видеть на женщинах: от широких брюк до бежевого цвета

Ранее OBOZ.UA писал, какой цвет будет самым трендовым весной 2026 года. Это оттенок, который существует где-то посередине, но при этом выделяется больше всего остального.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.