Модные катастрофы на 'Оскаре 2026': кто из звезд опозорился на красной дорожке. Фото

Ежегодная церемония награждения "Оскар 2026" прошла не без модных конфузов. Команда стилистов, визажистов и дизайнеров, стоящая почти за каждой топ-звездой, не спасла некоторых из них от провалов на красной дорожке. Под неумолимыми взглядами критиков оказались как номинанты, так и гости премии.

Видео дня

Обозреватели издания Business Insider, таблоида DailyMail и журнала Cosmopolitan в пух и прах разнесли образы Энн Хэтэуэй, Тимоти Шаламе, Эммы Стоун и других. OBOZ.UA покажет актеров, которые ошиблись с выбором образа и стали объектами насмешек модных экспертов.

Эмма Стоун в "ночной рубашке"

Нежная, хрупкая и стройная Эмма Стоун, вероятно, хотела подчеркнуть свою утонченную натуру платьем Louis Vuitton в светлом цвете. Однако придирчивые критики окрестили ее дизайнерский наряд "ночной рубашкой" одной из женщин семьи Бриджертонов. Отсутствие аксессуаров и нечеткий фасон только усугубили ситуацию.

Энн Хэтэуэй и катастрофа с украшениями

У звезды фильма "Дьявол носит Прада" была другая проблема – ее наряд, по мнению критиков, был слишком пестрым. Черное вечернее платье от Valentino, украшенное крупным цветочным принтом и длинным шлейфом, само по себе вызвало противоречивые отзывы. Кроме этого, звезда переборщила с аксессуарами, которые отвлекали внимание от ее лица и образа. В конце концов, икона моды Анна Винтур, на вопрос о впечатлениях от платья Энн, показательно перевела тему на номинантов.

Николь Кидман и "платье курицы"

Одни из самых жестких комментариев касались платья непревзойденной Николь Кидман. Ее наряд, украшенный перьями, раскритиковали и за цвет, и за отделку. "Многие женщины появляются на красных дорожках, выглядя так, будто только что подрались с курицей", – отрезали критики.

Ренате Реинсве и странный силуэт

Номинантка на "Оскар 2026" Ренате Реинсве, без сомнения, выделялась среди других актрис. Красный цвет ее платья в сочетании с таким же оттенком помады выглядели уместно. Вот только фасон совсем не украшал звезду, создавая объем там, где этого делать не нужно было.

Крис Дженнер в платье Лютеллы де Виль

70-летняя телезвезда Крис Дженнер, как шутят, пыталась повторить образ Лютеллы де Виль из фильма "101 далматинец". Ее черное платье, высокая, неопрятная прическа, не вписывалась в гламурную концепцию премии и не украшали знаменитость.

Ранее OBOZ.UA писал, кто получил главные награды киносезона. Интересно, что один из лауреатов – Шон Пенн – не приехал на премию из-за запланированной поездки в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!