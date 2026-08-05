Модная и удобная обувь: какую обувь выбрать для летних праздников и прогулок

Летние вечера дают возможность экспериментировать с образами. Однако красивые туфли или босоножки нередко уже к концу вечера вызывают боль и заставляют мечтать об удобных кроссовках.

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Подологи Насим Калхор и Тоби Ишизука, а также специалист по функциональной обуви Рози Джемисон рассказали, какие модели способны выдержать несколько часов танцев и поздних прогулок. По словам экспертов, комфортная обувь должна иметь амортизацию в передней части стопы, надежную поддержку свода и хорошо держаться на ноге. Они также назвали несколько фасонов, от которых лучше отказаться.

Какой обуви следует избегать

Подолог Насим Калхор советует не выбирать модели с очень узким носком, слишком высокие и тонкие шпильки, а также полностью плоскую обувь.

Заостренные и тесные туфли могут постоянно травмировать ногти и ткани вокруг них. Со временем это может привести к боли, повреждению ногтевой пластины, а в некоторых случаях – к грибковой инфекции.

По словам Калхор, самыми практичными вариантами для летних выходов являются туфли на танкетке или платформе, модели с устойчивыми каблуками и структурированные босоножки, которые хорошо фиксируют лодыжку. Такие фасоны более равномерно распределяют вес и обеспечивают лучшую устойчивость.

Обувь на танкетке

При выборе босоножек или туфель важна не только высота каблука, но и его форма. Калхор отметила, что танкетка является лучшим вариантом, поскольку создает гораздо более устойчивую опору.

Особенно удобными могут быть платформы на танкетке, которые поддерживают стопу и спереди, и сзади. Такая конструкция помогает уменьшить давление на переднюю часть стопы.

Подолог Тоби Исизука советует обращать внимание на модели с регулируемыми ремешками, которые обеспечивают дополнительную поддержку. При необходимости в обувь можно добавить гелевые вставки или метатарзальные подушечки, чтобы снизить нагрузку на подушечки стоп. Одним из актуальных летних вариантов остаются эспадрильи на танкетке.

Босоножки с ремешками

Главной деталью удобных босоножек на каблуке Калхор назвала надежный ремешок вокруг лодыжки. Если обувь имеет мягкую амортизацию под стопой и хорошо фиксируется сверху, можно выбрать даже модель с более тонким каблуком.

Важно также не переусердствовать с высотой. По словам подолога, заметно более комфортными обычно являются каблуки высотой примерно 5–7,5 см.

Такие босоножки подойдут для более торжественных летних вечеров, праздников и мероприятий, где хочется совместить элегантный вид с относительным комфортом.

Обувь на устойчивых каблуках

Еще одним практичным вариантом являются туфли или босоножки на широких устойчивых каблуках. Перед выходом Рози Джемисон советует некоторое время поносить их дома.

Это поможет проверить, не натирают ли ремешки, достаточно ли мягкая подошва и выдержит ли обувь несколько часов ходьбы и танцев.

Во время такой проверки можно заранее заметить участки, которым не хватает поддержки. При необходимости в обувь стоит вложить гелевую подушечку или использовать пластыри от натирания ещё до выхода из дома.

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